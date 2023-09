'Mislintat schrok van twee Ajacieden: belachelijkste wat hij in 20 jaar zag'

In een reconstructie van zijn korte dienstverband schrijft het Algemeen Dagblad dat Sven Mislintat zich heeft verbaasd over bepaalde omgangsvormen bij Ajax. Zo keek hij op van de strubbelingen binnen de scoutingafdeling van de club.

Eerder deze maand werd duidelijk dat scout Michel Doesburg gebrouilleerd is geraakt met Hans van der Zee en dat de twee collega's nauwelijks nog contact hebben. Er zouden zelfs aparte vergaderingen zijn gehouden zodat ze niet samen in dezelfde ruimte hoefden te zitten.

“Dat volwassen mannen het vertikken met elkaar te vergaderen in het belang van de club die hen betaalt, noemde hij het belachelijkste wat hij in twintig jaar had meegemaakt in de voetballerij”, zo schrijft het AD in een artikel over hoe Mislintat de afgelopen maanden heeft beleefd. “Zo lang was de (senior) scouting volgens de datafetisjist ook in de tijd blijven hangen.”

De scoutingafdeling was dan ook een prioriteit voor de Duitser. “Mislintat nam zich voor die tak na de transferperiode te vernieuwen. Een verjongingsslag was in zijn ogen onvermijdelijk.” Hij kan die plannen vanwege zijn ontslag niet realiseren.