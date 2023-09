Noodgreep Ten Hag pakt uitstekend uit dankzij kopie van wereldgoal Van Persie

Manchester United weet weer wat winnen is. Op bezoek bij Burnley boekte Erik ten Hag zaterdagavond een minimale overwinning, dankzij een wereldgoal van Bruno Fernandes, die veel deed denken aan een treffer die Robin van Persie ooit maakte (0-1). Overtuigend was de zege nog niet, maar het verschaft de Nederlandse coach enige lucht.

Ten Hag had zijn opstelling behoorlijk omgegooid na drie officiële nederlagen op rij in een formatie met tien verschillende nationaliteiten. De oefenmeester kampte bovendien nog altijd met behoorlijk veel blessures, waardoor hij een verkapt 4-4-2-systeem uit de hoge hoed had getoverd, met Sergio Reguilón als linksback, Hannibal Mejbri als nummer tien en een centrum met Victor Lindelöf en Johnny Evans.

De 35-jarige (!) verdediger kwam deze zomer meetrainen nadat zijn verbintenis bij Leicester City was afgelopen, maar maakte zo’n goede indruk dat Ten Hag hem definitief terughaalde naar Old Trafford. Bij zijn eerste basisplaats greep de routinier direct een hoofdrol, want nadat zijn doelpunt uit een corner eerst nog werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Rasmus Højlund, had hij op slag van rust een heerlijke pass in de voeten.

Evans stuurde Bruno Fernandes weg, die de bal uit de lucht haalde en snoeihard raak schoot: 0-1. Het was een geweldig doelpunt, die veel deed denken aan de goal die Robin van Persie in 2013 ooit maakte tegen Aston Villa (zie onder). Een flinke opsteker voor Ten Hag, die door de slechte resultaten en verschillende brandjes rond The Red Devils voorzichtig onder vuur was komen te liggen.

Onder vuur werd Manchester United na de pauze ook genomen door laagvlieger Burnley, dat in de eindfase soms wel tachtig tot negentig procent balbezit had en volop aandrong op de gelijkmaker, maar Onana hield ditmaal zijn doel wel weer eens schoon. Sofyan Amrabat maakte in de slotfase nog zijn debuut voor United op de plek van Evans, die in zijn tweehonderdste wedstrijd namens Manchester United bij zijn comeback in de basis een uiterst positieve hoofdrol greep.