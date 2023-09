Omkoopschandaal rond FC Barcelona: rechter laat gebouwen van scheidsrechters leegtrekken

De gebouwen van de Spaanse scheidsrechtersbond zijn onderzocht door justitie. De rechtbank heeft toestemming gegeven om alle gegevens op te halen in het onderzoek dat loopt tegen een mogelijk arbitrageschandaal, waar FC Barcelona bij betrokken is onder de naam Negreira. Het leeghalen van de gebouwen is een volgende stap in die zaak.

Daarover schrijven diverse Spaanse media, waaronder El Confidencial en Marca. De Catalaanse club is in eigen land verwikkeld in een corruptiezaak, waarin er wordt geclaimd dat Barcelona betalingen heeft gedaan aan scheidsrechtersbaas Negreira. De rechter heeft ze inmiddels aangeklaagd en daarbij gaat het om voormalige voorzitters Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell en de oude scheidsrechtersbaas. José María Enríquez Negreira. FC Barcelona zou in zeventien jaar tijd in totaal zo'n 7,5 miljoen euro aan Negreira hebben overgemaakt.

Op jacht naar nog meer bewijzen voor de beschuldigingen is er dus een inval geweest bij het scheidsrechtskorps. De Guardia Civil heeft de inval bevestigd, waarbij geen arrestaties zijn verricht. Mocht het worden bewezen dat FC Barcelona aan Negreira heeft betaald, dan zal er een flinke straf wachten, omdat het om meer dan corruptie alleen gaat.

De club is al aangeklaagd door de rechtbank, maar volgens politiebronnen worden er ook in de komende dagen (nog) geen arrestaties verwacht. De uitleg over de betalingen van FC Barcelona was dat de club diensten zou hebben gebruikt van het bedrijf van de scheidsrechterbaas, DASNIL 95. Volgens de club nam het spelersanalyses af van het bedrijf, en later ook analyses van scheidsrechters die de trainers van de club zouden gebruiken voor hun wedstrijdvoorbereidingen. Deze inval zorgt echter weer voor de nodige speculatie in Spanje rond deze zaak.