Laporta ontkent rol in Negreira-zaak en wijst op concurrent: 'Real heeft altijd de voorkeur gehad'

FC Barcelona-president Joan Laporta heeft zich uitgelaten over de Negreira-zaak, waarbij hij zich onder meer richtte op 'het voordeel' dat Real Madrid al die jaren zou hebben gehad. De bestuurder heeft het gevoel dat er een campagne bezig is om FC Barcelona te laten wankelen.

De Catalaanse club is in eigen land verwikkeld in een corruptiezaak, waarin er wordt geclaimd dat Barcelona betalingen heeft gedaan aan scheidsrechtersbaas Negreira. Laporta ontkent die beschuldigingen. “FC Barcelona heeft nooit iets ondernomen om de sportieve uitkomst te beïnvloeden”, vertelde de president van de huidige koploper van Spanje maandagochtend op een persconferentie. “Het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen enkel bewijs gevonden.”

Laporta wilde ook graag nog wat kwijt over Real Madrid in deze zaak. “Ik wil één club onder de aandacht brengen. Die club is Real Madrid. Een club die historisch gezien altijd voorkeur heeft gehad en de club van het regime was. Ik wil je eraan herinneren dat meer dan zeventig jaar lang de meerderheid van de mensen die scheidsrechters aanstellen, directeuren, leden of spelers van Real Madrid waren. Of soms allemaal tegelijk.”

FC Barcelona is in eigen land bezig aan een goed seizoen. De Catalanen werden onlangs weliswaar op pijnlijke wijze door Real Madrid uitgeschakeld in de Copa del Rey, maar hebben in de competitie een straatlengte voorsprong op de eeuwige rivaal. Laporta denkt dat de zaak tegen FC Barcelona te maken heeft met de goede prestaties van zijn club. “Dat Real Madrid zich in dit geval zou presenteren als slachtoffer van sportieve corruptie, na de meest succesvolle periode in de geschiedenis van Barcelona… man… Toevalligheden bestaan niet. Dit is een campagne om ons te doen wankelen. Deze campagne komt op het moment dat Barcelona uit een tunnel komt. Deze campagne begint nadat Barcelona weigert de CVC-overeenkomst te ondertekenen en een andere kant op wil gaan. Dit is de meest woeste aanval die wij ooit hebben ondergaan.”