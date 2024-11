Ballon d’Or-kanshebber vergelijkt Real Madrid met Trump: ‘Respectloos naar anderen’

heeft zich uitgesproken over de houding van Real Madrid nadat de Ballon d’Or misliep. Volgens de verdediger, die op een gedeelde 29ste plaats eindigde in de verkiezing, lijkt de Champions League-winnaar qua gedrag heel erg op Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump.

Afgelopen maandag vond de uitreiking van de Ballon d’Or plaats in Parijs. Hoewel MARCA een maand voor de uitreiking zeker wist dat deze naar Vinícius zou gaan, bleek niets minder waar. Op de dag van de ceremonie meldde Fabrizio Romano namelijk dat de Braziliaan de persoonlijke onderscheiding aan zich voorbij zag gaan, waarna zowel hij als zijn club Real Madrid niet naar het gala kwamen.

Uiteindelijk wist Manchester City-middenvelder Rodri de Ballon d’Or te winnen, maar het laatste woord vanuit de Spaanse hoofdstad was er nog niet uit. “Indien nodig zal ik dit nog tien keer doen. Ze zijn niet voorbereid”, schreef Vinícius na afloop van de ceremonie op X. Voorafgaand aan het gala had Real Madrid al laten weten dat ‘de Ballon d’Or voor ons niet meer bestaat’. “Als de criteria Vinícius niet als winnaar aanwijzen, moeten dezelfde criteria Daniel Carvajal als winnaar aanwijzen.” De Champions League-winnaar sprak onder meer over een ‘gebrek aan respect’ richting de Braziliaan.

In gesprek met Gianluca Di Marzio blikt Hummels terug op de rel rond de meest prestigieuze persoonlijke onderscheiding. “Het gebruik van de woorden ‘gebrek aan respect’ wanneer een verkiezing niet is gewonnen, heeft enigszins een Trumpiaans tintje”, refereert de Duitser aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, toen Trump zich niet wilde neerleggen bij de overwinning van Joe Biden. “Het is helaas respectloos naar anderen toe. Dat is het slechte. Er is geen twijfel dat iemand van Real het verdient. Maar er zijn andere buitengewone spelers die net zo goed zijn. Het is zonde ze niet te eren. Er zijn teams die meer zijn gestraft in het internationale voetbal”, besluit de gedeelde nummer laatst in de verkiezing van de Ballon d’Or het onderwerp. “De laatste plaats bij de Ballon d'Or is de beste laatste plaats ter wereld”, grapt hij.

