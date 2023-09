Peter Bosz ontkent luxeprobleem en verwijst naar situatie bij Feyenoord

PSV wist zich vlak voor het sluiten van de markt nog te versterken met vleugelspeler Hirving Lozano (28) als verdediger Armel Bella-Kotchap (20). Trainer Peter Bosz is tevreden met het tweetal en ontkent dat de terugkeer van de Mexicaan hem een luxeprobleem bezorgt.

Waar Lozano kwam, bleef ook de door Burnley begeerde Johan Bakayoko (20) 'gewoon' in Eindhoven. Samen met topaankoop Noa Lang heeft Bosz dus drie topspelers voor aan de zijkanten. Of eigenlijk vier, betoogt de oefenmeester: "Vergeet Yorbe Vertessen niet. Die heeft in de eerste weken van het seizoen een heel goede indruk gemaakt", wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf.

Toch is dat zeker geen overbodige luxe volgens Bosz: "Maar die vier goede vleugelaanvallers hebben we gewoon heel hard nodig. De manier waarop wij voetbal willen spelen is een heel intense manier. Dat vraagt fysiek heel veel van de aanvallers. Al helemaal als je twee wedstrijden per week speelt", legt de trainer uit. Hij verwijst daarbij ook naar de situatie in Rotterdam-Zuid: "Bij Feyenoord zie je ook dat aanvallers vaak na een uur worden gewisseld", stipt Bosz aan.

Zaterdagavond zitten zowel Lozano als Bella-Kotchap bij de wedstrijdselectie voor het thuisduel met NEC. Beiden lijken in aanmerking te komen voor een basisplaats. Bosz is in zijn eerste weken onder de indruk geraakt van de Duitse verdediger: "Wat je in zijn algemeenheid kunt zeggen, is dat hij duelsterk en snel is. Dat zijn twee voorwaarden die fijn zijn om te hebben als kwaliteiten voor een verdediger, als je heel hoog staat en in één-tegen-éénduels komt."