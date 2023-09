Prijzen van EK-tickets bekend: duurste finaleticket goed voor forse auto

De prijzen voor toegangstickets van het EK 2024 zijn bekend. De UEFA heeft de prijzen inmiddels allemaal openbaar gemaakt. Het duurste ticket voor de finale, in de zogenoemde ‘Prestige lounge’, gaat voor liefst 16.600 euro over de toonbank.

Het goedkoopste ticket, voor de groepsfase, kost ‘slechts’ dertig euro, maar dat zijn wel voor de minst gunstige plekken. Per categorie neemt de prijs toe, naar 60, 150 of 200 euro per wedstrijdticket in de groepsfase. De openingswedstrijd is net wat duurder met respectievelijk 50, 195, 400 en 600 euro.

Vanaf de knock-outfase nemen de prijzen per ronde toe, terwijl het goedkoopste finaleticket begint op 95 euro en al snel oploopt naar 300, 600 of 1700 euro voor een regulier kaartje. Als je op de businessplekken wil plaatsnemen, kan dat bedrag echter nog oplopen tot tien keer (!) dat bedrag.

Zo’n 75% van alle beschikbare kaarten, opgeteld zo’n 2,5 miljoen, is voor de fans, de rest gaat naar sponsoren of UEFA-leden. Voor toeschouwers geldt dat er maar één wedstrijd per dag bezocht mag worden en als je tickets koopt, geldt er een maximum van vier. Ook is het via ‘Follow my team’ mogelijk om kaarten te kopen voor je eigen land, maar als dat uitgeschakeld wordt, krijg je wel 100% van je geld terug. Op 3 oktober 2023 gaat de kaartverkoop voor het EK van start.