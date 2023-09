PSV aan de hand van uitblinker Luuk de Jong alsnog ruim langs RKC Waalwijk

PSV heeft het Brabants onderonsje met RKC in Waalwijk in een eenvoudige 0-4 overwinning omgezet. Een slordig PSV kwam vlak voor rust op voorsprong en wist ook in het tweede bedrijf efficiënt om te springen met de kansen die het kreeg. Joey Veerman, Noa Lang, Luuk de Jong en debutant Malik Tillman waren de doelpuntenmakers voor de Eindhovenaren, waardoor het elftal van Peter Bosz nog altijd geen punten heeeft gemorst. RKC daarentegen blijft ook na vier duels puntloos.

PSV begon moeizaam in Waalwijk. Een drukke Deadline Day én het midweekse Champions League- succes hadden zo zijn naweeën bij de Eindhovenaren. RKC daarentegen had defensief zijn zaakjes eindelijk eens wat beter op orde dan in de eerste drie Eredivisieduels die het speelde - en verloor. De thuisploeg had zelfs zomaar op voorsprong kunnen staan na twintig minuten gespeeld te hebben. Ineens waren de geelblauwen in de vijandelijke zestien en had oud-PSV-er Zakaria Bakkali RKC op voorsprong moeten zetten. Vrij voor goal kopte hij de bal over. Het kwam de Waalwijkers duur te staan, ondanks dat het vrij weinig te duchten had van de gasten uit de Lichtstad. Met de thee in het vizier wist PSV eindelijk Etienne Vaessen onder vuur te nemen. Guus Til, de vervanger van de te elfder ure vertrokken Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) en Johan Bakayoko waren nog vriendelijk voor de RKC-doelman, maar Joey Veerman was dat niet. Zijn bekeken schot vond het net en was het succesvolle resultaat van een van de weinig geslaagde aanvallen die PSV de eerste helft op de mat wist te leggen. Dit tot grote ergernis van trainer Peter Bosz die het er in zijn coachingsvak maar druk mee had.

Artikel gaat verder onder video

Na rust werd PSV al snel in het zadel geholpen. De RKC-defensie schutterde, waarna Noa Lang de bal voor het inschuiven had. Met de 2-0 al vroeg in de tweede helft op het scorebord was er voor de Eindhovenaren geen vuiltje aan de lucht. Dodelijk efficiënt gingen de gasten met hun kansjes om. Nadat een harde poeier van Lang op de vuisten van Vaessen uiteen spatte, was het Luuk de Jong die zijn doelpuntje meepikte. Alert reageren, nadat de spits zelf de aanval in leven had gehouden, bracht de beslissing na driekwart wedstrijd. RKC was niet bij machte om het PSV lastig te maken. Een cadeautje, nadat PSV-verdediger André Ramalho een lange bal verkeerd inschatte, was niet aan Michiel Kramer én invaller Reuven Niemeijer besteedt. Walter Benítez was een te grote sta-in-de-weg en bleek dit ook op een listige inzet van een andere invaller, Richonell Margaret. De eretreffer bleef uit, PSV breidde de score nog wel uit. Een schot op de lat van invaller Yorbe Vertessen kwam al dichtbij, maar debutant-invaller Malik Tillman wist wel het net te vinden. Zodoende pikte de Duitse Amerikaan zijn eerste doelpuntje op de Nederlandse velden mee en bracht hij de eindstand met nog vijf minuten te gaan op 0-4.

Het volle pond uit drie Eredivisieduels, plaatsing voor de poulefase van de Champions League en een prima transferperiode achter de rug, voor PSV kan de interlandbreak met opgehangen slingers beginnen. RKC-trainer Henk Fraser zal zijn RKC mogen gaan repareren om de smadelijke vier nederlagen te doen vergeten om vervolgens over twee weken beter voor de dag te gaan komen.