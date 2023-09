Rafael van der Vaart schiet in de lach: ‘Of hij naar Feyenoord had gemogen?’

Rafael van der Vaart is bijzonder trots op het feit dat zijn 17-jarige zoon Damián woensdagmiddag zijn eerste contract bij Ajax heeft ondertekend. De middenvelder zette zijn handtekening onder een overeenkomst met een duur van één seizoen. Van der Vaart bekent dat hij een traantje heeft gelaten en zelfs dat, indien Ajax zich niet had gemeld, Damián ook bij Feyenoord had mogen voetballen.

De Amsterdammers maakten de komst van Damián woensdagmiddag wereldkundig. De zoon van de voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur speelde de voorbije jaren voor het Deense Esbjerg fB. “Het is geweldig, vooral omdat je weet wat hij er allemaal voor doet”, reageerde Van der Vaart woensdag bij Radio538 op het nieuws over zijn zoon. “Zo’n jonge gozer die dan bij Ajax in het grote stadion is, een shirtje krijgt. Dat doet natuurlijk wat met hem, maar ook met ons als ouders zijnde.”

Op televisie, bijvoorbeeld in het programma Studio Voetbal, komt Van der Vaart misschien niet over als iemand die snel emotioneel is. Maar dat is hij wel. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik sowieso emotioneel… Laat ik het zo zeggen: als ik All You Need Is Love aanzet, dan moet ik al huilen. Maar ik heb nu ook al dat ik denk: het is toch wel mooi. Je ziet natuurlijk heel veel mensen die nog steeds bij de club werken, die er in mijn tijd al waren en nu gaan zij hopelijk zorgen dat mijn zoon net zo’n carrière kan krijgen als ik. Dan sta je er wel bij stil dat de tijd ook vliegt”, aldus de huidige analist.

Van der Vaart maakt zich geen zorgen dat Damián zich snel gek zal laten maken nu hij zijn eerste contract heeft getekend. “Hij is heel relaxed. Hij wil gewoon lekker voetballen. Het is een onwijs leuke gozer die gewoon plezier wil hebben. Ajax is zijn droomclub, dus dit was voor hem een absolute droom dag en dat kon je ook aan hem zien. Hij straalde van oor tot oor.”

Feyenoord

Op de vraag of zijn zoon ook bij Feyenoord had mogen voelen, schiet Van der Vaart keihard in de lach. “Dat is een hele goede vraag… Als Ajax hem niet had gewild, dan had hij natuurlijk naar Feyenoord gemogen”, antwoordt de voormalig international in alle eerlijkheid.