Ron Jans helpt FC Utrecht bij rentree in de Eredivisie direct van hatelijke nul af

Met een 1-3 overwinning op Heracles Almelo heeft FC Utrecht eindelijk de eerste punten van het seizoen binnen. De thuisploeg kwam voor rust op een 0-2 voorsprong en ondanks verwoede pogingen van Heracles kwam de thuisploeg niet meer langszij. Uiteindelijk had Utrecht na twee korte stakingen zelfs nog het laatste woord na een eigen doelpunt van Navajo Bakboord.

Ron Jans had na zijn afscheid bij FC Twente aangekondigd geen trainer meer te worden, maar na iets meer dan twee maanden staat de 64-jarige oefenmeester weer langs de zijlijn in de Eredivisie. Hij is de nieuwe leider van het puntloze FC Utrecht, dat in de interlandperiode coach Michael Silberbauer ontsloeg. Jans gooide het elftal op de schop: zo waren er voor Romeny en Oscar Fraulo hun eerste basisplaatsen in een Utrecht-shirt. Bij Heracles is het na een goede competitiestart (6 uit 3) beduidend rustiger en waren er geen verrassingen in het elftal.



De ploeg van John Lammers werd in de beginfase overrompeld door een enthousiast FC Utrecht. Via Othmane Boussaid kwam Utrecht via de linkerflank enkele malen gevaarlijk door, wat al vroeg leidde tot een treffer. De Belgische middenvelder stuurde de zwervende Mats Seuntjens goed weg, waarna Romeny voor het Heracles doel vogeltjevrij stond om de openingstreffer binnen te schieten. Seuntjens was vervolgens tweemaal dichtbij de 0-2, maar de voet van Michael Brouwer en het houtwerk achter de 30-jarige keeper voorkwamen een grotere voorsprong voor de bezoekers.

Aan de andere kant leek zijn collega Vasilios Barkas in de fout te gaan na een getoucheerde voorzet van Emil Hansson, maar de curieuze gelijkmaker werd terecht afgekeurd: Mohamed Sankoh sloeg de bal met zijn hand in het doel. Nadat de Utrecht-storm uitgeraasd was kwam de thuisploeg wel beter in de wedstrijd, maar door stevige duels op het middenveld kon de aanval nauwelijks gezocht worden. In de voorste linie van de Heraclieden kwam Brian Limbombe door de nodige worstelpartijen met Souffian El Karouani niet uit de verf, terwijl de goede acties van Hansson geen vervolg kregen. Aan de andere kant was Utrecht iets sterker en kreeg het een grote kans op de 0-2, maar de poging van Jensen vloog via de paal voorlangs.

Dit leek Heracles wakker te schudden, want de Almeloërs namen de teugels in handen. Sankoh was met een kopbal op de lat dichtbij een geldig doelpunt, maar uiteindelijk was het FC Utrecht dat in de eerste helft het laatste woord had. Nadat Mark van der Maarel bij de tweede paal een grote kans miste, was het even later Jensen die tussen verscheidene Heraclieden de voorsprong kon vergroten. Kort na rust was hij opnieuw dichtbij een treffer, maar de goed keepende Brouwer sloeg de poging via het houtwerk uit het doel. Vervolgens ging de wedstrijd op en neer. Beide ploegen kenden sterkere fases waarin de tegenstander naar achteren gedrukt werd, maar tot mogelijkheden leidde dit niet.

Uiteindelijk was het dan ook een counter die tot de 1-2 van de wedstrijd leidde. Invaller Nankishi werd op de linkerflank weggestuurd, schudde iedereen van zich af en wipte de bal vervolgens over Barkas heen. Dit zorgde voor nieuwe energie bij de ploeg van Lammers. De dreiging van de thuisploeg nam toe, maar acties van Thomas Bruns en Sankoh konden niet bekroond worden met een doelpunt. Wegens een bierbekertje op het veld moest de wedstrijd kort worden onderbroken, maar dit deerde Heracles weinig. De laatste treffer viel echter aan Utrechtse kant. Nadat de wedstrijd nogmaals was onderbroken, was het Navajo Bakboord die na een goede actie van invaller Hugo Novea de bal in eigen doel schoot. FC Utrecht mag zo de eerste punten van het seizoen bijschrijven.