Santiago Giménez: 'Ik mis haar, ze stond zondag om 06.00 uur op'

Santiago Giménez hoopt zijn vriendin Fer Serrano spoedig weer in de armen te kunnen sluiten. Serrano was vorig seizoen een vaste gast in De Kuip, maar studeert sinds kort in de Verenigde Staten. Dat vertelt Giménez aan ESPN na de 0-4 zege op Ajax.

“Zij studeert in de Verenigde Staten. Na de interlandperiode komt ze hier weer. Ik mis haar”, vertelt Giménez aan journalist Hans Kraay junior. Serrano plaatste zowel zondag als woensdag posts op Instagram en liet blijken de wedstrijd tegen Ajax te volgen, ondanks het tijdsverschil.

Artikel gaat verder onder video

“Ze stond zondag op 6 uur op om de wedstrijd te bekijken. Ik mag heel blij zijn met haar en met heel mijn familie. Ik doe dit voor hen. Ik draag het op aan hen en aan God. Ik ben wie ik ben dankzij hen”, beseft de topscorer van de Eredivisie, dit seizoen goed voor negen goals.

Giménez zegt helemaal niet te hebben getwijfeld aan een goede afloop van de wedstrijd. "Ik kan zeggen dat ik heel erg trots ben op mijn team. We hebben de overwinning verdiend omdat we heel erg goed gespeeld hebben. Het is jammer dat we het in twee delen moesten doen. Maar we bleven gefocust en hebben de laatste dagen goed getraind. Nu hebben we weer gewonnen, voor mij was het niet één, maar waren het twee overwinningen."