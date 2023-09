Speelschema Champions League: PSV opent met zwaarst mogelijke wedstrijd, Feyenoord krijgt bezoek

Champions League-deelnemers PSV en Feyenoord weten waar het aan toe is. De Eredivisionisten zagen vrijdag aan welke clubs ze gekoppeld werden in het miljoenenbal en één dag later heeft de UEFA het speelschema bekend gemaakt. Daarin is te zien dat PSV direct een zware wedstrijd tegemoet gaat. Voor Feyenoord biedt de openingswedstrijd wellicht meer perspectief.

De Eindhovenaren openen de groepsfase van de Champions League op 20 september met een uitwedstrijd tegen Arsenal. Zoals gebruikelijk, begint het duel om 21.00 uur. In speelronde twee ontvangt PSV Sevilla in het eigen Philips Stadion. Een week of drie later mag de ploeg van Peter Bosz op bezoek bij RC Lens.

Het volledige programma van PSV:

20 september 2023: Arsenal – PSV (21.00 uur)

3 oktober 2023: PSV – Sevilla (21.00 uur)

24 oktober 2023: RC Lens – PSV (21.00 uur)

8 november 2023: PSV – RC Lens (21.00 uur)

29 november 2023: Sevilla – PSV (18.45 uur)

12 december 2023: PSV – Arsenal (18.45 uur)

Feyenoord begint één dag eerder aan de Europese campagne. De Rotterdammers ontvangen op 19 september Celtic in de eigen Kuip (21.00 uur). Vervolgens gaat de ploeg van Arne Slot op bezoek bij mogelijk de zwaarste tegenstander van de poule: Atlético Madrid. Op ‘matchday’ drie komt Lazio naar Rotterdam.

Het volledige programma van Feyenoord:

19 september 2023: Feyenoord - Celtic (21.00 uur)

4 oktober 2023: Atlético Madrid - Feyenoord (18.45 uur)

25 oktober 2023: Feyenoord - Lazio (18.45 uur)

7 november 2023: Lazio - Feyenoord (21.00 uur)

28 november 2023: Feyenoord - Atlético Madrid (21.00 uur)

13 december 2023: Celtic - Feyenoord (21.00 uur)