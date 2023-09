Sven Mislintat aangepakt bij Goedemorgen Eredivisie: 'Hoe krijg je het voor elkaar?'

Aad de Mos is niet onder de indruk van het transferbeleid bij Ajax. De voormalig hoofdtrainer van de Amsterdammers vindt het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Ajax met Borna Sosa, Owen Wijndal, Gastón Ávila en Anass Salah-Eddine vier linksbacks heeft.

"Ajax heeft op dit moment vier linksbacks, hoe krijg je dat voor elkaar?", zegt De Mos bij Goedemorgen Eredivisie over het aankoopbeleid van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Dan ben je bij mij als td al door de mand gevallen. Je hebt twee middenvelders die hetzelfde zijn en stationnetjesvoetbal spelen. Tahirovic en Van den Boomen spelen altijd naar de bal toe. Ajax krijgt nooit het voetbal dat PSV speelt, omdat ze verkeerd ingekocht hebben. Mijn hoop ligt een beetje bij Sutalo, dat hij het aan elkaar kan binden. Dan kun je achterin misschien op de nul spelen. Maar bij de rest heb ik mijn twijfels."

Artikel gaat verder onder video

Wim Jonk, voormalig techniektrainer en hoofd opleiding bij Ajax, ziet dat de jeugdopleiding steeds minder belangrijk lijkt te worden. "Als je kijkt naar het lijstje van wat Ajax allemaal koopt, dan vraag je je af wat er nog uit de jeugd komt. En we moeten nog afwachten, want we weten niet hoe goed al deze jongens zijn. Het zijn niet allemaal namen die we goed kennen. Het is een enorme puzzel voor Maurice Steijn om te leggen."

"Ajax had in de afgelopen jaren goede spelers, ze hebben ons als Nederlands voetbal omhoog gehouden", vervolgt de huidig technisch manager van FC Volendam. "Toen konden jonge spelers makkelijker aansluiten bij het eerste elftal. Dat wordt nu moeilijker, dan ontstaat er een beetje paniek - want er is gewoon paniek in Amsterdam - en dan ga je heel veel spelers kopen. Dan wordt het afwachten hoe dat gaat en liggen de hakbijltjes al klaar."