Sven Mislintat legt uit waarom Ajax er niet slaagde Jerdy Schouten te halen

Jerdy Schouten stond deze zomer hoog op het lijstje bij Ajax, zo erkent directeur Sven Mislintat in gesprek met Het Parool. Om financiële redenen maakten de Amsterdammers geen werk van de 26-jarige middenvelder, die uiteindelijk Bologna verruilde voor PSV.

Waar Ajax deze zomer voor meer dan honderd miljoen euro uitgaf op de transfermarkt, moesten er eerst spelers worden verkocht alvorens er in de selectie kon worden geïnvesteerd. Dat bemoeilijkte voor Mislintat de zoektocht naar nieuwe spelers. Hij heeft daardoor, naar eigen zeggen, bepaalde spelers niet vast kunnen leggen of ze pas in een laat stadium kunnen halen.

Schouten is een van de spelers die Mislintat wel naar Ajax wilde halen. "Op het moment dat Schouten voor ons een optie was, konden wij hem niet betalen", zegt de Duitser. Het lukte PSV wel om de middenvelder los te weken bij Bologna. De Eindhovenaren telden twaalf miljoen euro (exclusief bonussen) neer voor de enkelvoudig Oranje-international.

Voor de middelste linie werden wel Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk naar Amsterdam gehaald. Laatstgenoemde werd op het allerlaatste moment nog aangetrokken. "Ik hoor en lees dat Mannsverk een speler uit onze opleiding in de weg staat, Silvano Vos. Dat bestrijd ik. Vos is drie jaar jonger. En Mannsverk is géén aankoop die is gehaald om er meteen voor een paar jaar te staan."