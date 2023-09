UEFA publiceert Europese programma's Ajax en AZ; Amsterdammers openen groepsfase in eigen huis

Ajax werd vrijdagmiddag veroordeeld tot de zogeheten ‘poule des doods’. De Amsterdammers zagen zich gekoppeld worden aan Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene, en konden daarmee concluderen dat het vol aan de bak moet in de Europa League. De UEFA heeft zaterdagochtend het programma van de groepsfase gepubliceerd. Ook AZ weet waar het aan toe is in de Conference League.

Zo weet de ploeg van Maurice Steijn dat ze het in de eerste speelronde opnemen tegen Marseille. De Franse club komt op 21 september op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Ajax vervolgt de Europese campagne met een uitstapje naar Griekenland, want op 5 oktober staat het affiche met AEK op de planning. Vervolgens gaan de Amsterdammers in speelronde drie opnieuw op een Europese trip. Ajax neemt het op 26 oktober op tegen Brighton.

Het volledige programma van Ajax:

Artikel gaat verder onder video

21 september 2023: Ajax - Olympique Marseille (21.00 uur)

5 oktober 2023: AEK Athene – Ajax (18.45 uur)

26 oktober 2023: Brighton – Ajax (21.00 uur)

9 november 2023: Ajax – Brighton (18.45 uur)

30 november 2023: Olympique Marseille – Ajax (21.00 uur)

14 december 2023: Ajax - AEK Athene (21.00 uur)

Ook AZ weet waar het aan toe is. De UEFA publiceerde zaterdagochtend het programma van de Conference League. De Alkmaarders openen met een uitwedstrijd tegen Zrinski Mostar.

Het volledige programma van AZ:

21 september 2023: Zrinsjki Mostar - AZ (18.45 uur)

5 oktober 2023: AZ - Legia Warschau (21.00 uur)

26 oktober 2023: AZ - Aston Villa (18.45 uur)

9 november 2023: Aston Villa - AZ (21.00 uur)

30 november 2023: AZ - Zrinsjki Mostar (18.45 uur)

14 december 2023: Legia Warschau - AZ (18.45 uur)

Vanochtend werd eveneens het Champions League-programma van Feyenoord en PSV bekend gemaakt.