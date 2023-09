Van Hanegem weet zeker wie Giménez en Ueda moet vervangen tegen Celtic

Feyenoord begint aankomende dinsdag aan de Champions League-campagne tegen Celtic. Omdat Santiago Giménez nog geschorst is en Ayase Ueda momenteel kampt met een blessure, moet Arne Slot een nieuwe spits aanwijzen. Willem van Hanegem benoemt in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad zijn persoonlijke voorkeur.

De Kromme genoot afgelopen weekend van Feyenoord, dat met liefst 6-1 te sterk was voor sc Heerenveen. In die wedstrijd experimenteerde Slot met Igor Paixão, Ondrej Lingr en Yankuba Minteh als spitsen. Van Hanegem denkt dat laatstgenoemde de beste optie is. “Dat is niet omdat hij nu opeens scoorde. Minteh is altijd aanspeelbaar, beweeglijk en zeker niet lui als de tegenstander de bal heeft. Dat kan dus prima”, zegt de oud-voetballer.

Feyenoord speelde tegen Heerenveen dus een meer dan uitstekende wedstrijd. Van Hanegem weet niet of dit een voorbode is voor het duel in de Champions League. “Natuurlijk hoop ik dat Celtic hier wordt verslagen. Dat ze net zo worden overlopen als Heerenveen, dat geloof ik zeker niet. Zo speel je gewoon niet wekelijks. Mensen riepen dat die Friezen een keer een doodschop uit hadden moeten delen. Maar als je overal net te laat bent en dat was zo, dan ziet het er gewoon heel beroerd uit. Feyenoord deed het gewoon prima.”

Van Hanegem gaat vervolgens ook nog even in op tegenstander Celtic. De Schotten beschikken volgens De Kromme over meerdere handenbinders. “Celtic in 2023 lijkt alleen qua shirts op Celtic in 1970. Ik hoop dat Feyenoord wint, maar ik heb die Japanners Kyogo, Hatate en Maeda van Celtic een paar keer aan het werk gezien. En de Koreaan Yang. Geloof me, dat zijn geen koekenbakkers. Integendeel.”