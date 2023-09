Van Hooijdonk keert terug bij Studio Voetbal en komt met eerste reactie

Na twee weken afwezigheid keert Pierre van Hooijdonk zondag terug aan tafel bij NOS Studio Voetbal, zo meldt de NOS in een persbericht. Samen met Leonne Stentler, Ibrahim Afallay en Jeroen Stekelenburg bespreekt hij het voetbalweekend. De presentatie is in handen van Sjoerd van Ramshorst.

"In de uitzending van 13 augustus deed Van Hooijdonk uitspraken die niet thuishoren in het programma: NOS Studio Voetbal geeft kijkers inzicht in de voetbalwereld door onderbouwde analyses van experts. Daardoor kunnen mensen het spelletje beter snappen en hebben ze meer lol in het volgen van de sport. Vanwege de gedane uitspraken was Van Hooijdonk enkele weken afwezig", schrijft de NOS.

“Pierre ziet in dat hij een uitglijder heeft gemaakt en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden” aldus Gert-Jaap Hoekman, de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. “We hebben daar goed en intensief met elkaar over gesproken. Ik heb er vertrouwen in dat hij zijn rol zondag weer professioneel oppakt. We kennen Pierre als analist die zich goed voorbereidt en zijn analyses onderbouwt met feiten.”

Van Hooijdonk had Ajax-trainer Maurice Steijn beschuldigd van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes', toen Steijn trainer was van NAC Breda: “Ik had die uitspraken niet moeten doen en daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Dit was een belangrijk leermoment voor me. Ik zal me door de gemaakte uitglijder de komende tijd extra moeten bewijzen aan de kijker.”

Naast de bijdrage van Van Hooijdonk aan NOS Studio Voetbal verzorgt hij aanstaande donderdag ook de analyse bij het EK-kwalificatie-duel tussen het Nederlands elftal en Griekenland. Die uitzending start om 20:10 uur op NPO 3. De wedstrijd start om 20:45 uur.