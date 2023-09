V/d Gijp ziet nog maar één speler die Oranje kan redden: 'Geen Frenkie, geen Memphis'

In tegenstelling tot de nodige spelers bij het Nederlands elftal verkeert in topvorm. De rechtsback van Internazionale speelde dit seizoen voor club en land acht officiële wedstrijden, waarin hij betrokken was bij zeven doelpunten (twee goals, vijf assists). René van der Gijp ziet Dumfries als de redder van Oranje.

Woensdag maakte Dumfries een fraai openingsdoelpunt voor Inter in de wedstrijd tegen Sassuolo. Hij trok vanaf de rechterkant naar binnen in het strafschopgebied en plaatste de bal nota bene met zijn verkeerde linkerbeen in de verre linkerhoek. Van der Gijp genoot van de beelden, zei hij donderdagavond bij Vandaag Inside.

“Het maakt ons niet meer uit dat De Jong en Depay geblesseerd is, dat Van Dijk minder in vorm is… Dumfries!”, riep de analist uit. “Daar moeten we het helemaal van hebben. Gisteren maakte hij weer een doelpunt, dat is toch hartstikke leuk? Goed man. Als we het van de andere spelers moeten hebben, dan kun je het vergeten.”

Dumfries was in de vorige interlandperiode ook al een van de sterren van Oranje. Hij speelde tegen Griekenland (3-0) een hoofdrol bij de voorbereiding van alle doelpunten; formeel kreeg hij twee assists achter zijn naam. Daarna gaf hij ook de assist voor het winnende doelpunt van Wout Weghorst tegen Ierland (1-2). Oranje speelt op 13 oktober tegen Frankrijk en op 16 oktober tegen Griekenland in de EK-kwalificatie.