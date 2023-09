Veelbesproken bondsvoorzitter Luis Rubiales bijt van zich af: 'Ik heb geleden onder een lynchpartij'

Luis Rubiales staat na de WK-finale van het vrouwenvoetbal hevig onder vuur en blijft de gemoederen bezig houden. De bondsvoorzitter van Spanje was de gebeten hond toen hij tijdens de festiviteiten van de Spaanse damesploeg speelster Jenni Hermoso een kus op de mond gaf. De preses heeft vrijdagavond van zich laten horen in een uitgebreide verklaring.

De voorzitter betuigt spijt, maar is vooral boos over de ophef die er is ontstaan na het incident. Zijn eigen moeder ging in hongerstaking en de hele Spaanse politiek pleitte voor een ontslag. De Spanjaard begint in zijn verklaring met een excuus. “Op 20 augustus heb ik een paar duidelijke fouten gemaakt. Daar heb ik enorm spijt van. Ik heb er al vergiffenis om gevraagd en ik doe dat nog een keer, met nederigheid. Ook na het winnen van het WK is van leiders in de sport voorbeeldig gedraag vereist, en dat was het mijne niet. Ik wil daar nogmaals mijn excuses voor aanbieden.”

Vervolgens lijkt het erop dat Rubiales de aanval opent op de mensen die hem de afgelopen tijd hevig bekritiseerden. “De spontaniteit en vrolijkheid van het moment leidde ertoe dat we iets deden met wederzijds goedkeuren, het product van groot enthousiasme. Er was nooit sprake van agressie, er was nog geen spoortje van discomfort, we ervoeren allebei vreugde in overvloed”, sprak de bondsvoorzitter. “Ik herhaal: dat was met wederzijdse instemming. Het pertinente bewijs van wat er op het podium gebeurde toont dat ook aan. Dat zijn geen meningen, maar duidelijke feiten.”

Tot slot haalt Rubiales uit naar de mensen die over hem heen zijn gekomen na het veelbesproken incident. “Ik heb geleden onder een lynchpartij vanuit de politiek en media die geen enkel precedent kent. Niet alleen in eigen land, maar wereldwijd. Ik zal doorgaan om mijzelf te verdedigen. Ik wil een bericht sturen aan alle goede mensen in ons land en daarbuiten, ook aan de vrouwen die écht zijn aangevallen. Je moet niet proberen om een man – of een vrouw – ten val te brengen zonder een eerlijk proces.”