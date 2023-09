Vermoedelijke opstelling Ajax: Maurice Steijn kiest tegen Olympique Marseille voor drie nieuwe namen

Feyenoord boekte dinsdagavond een 2-0 overwinning op Celtic en beleefde daarmee een uitstekende generale voor De Klassieker tegen Ajax van komende zondag. De Amsterdammers hopen donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille vertrouwen te tanken voor het duel met de eeuwige rivaal. Dat gaat de huidige nummer twaalf van de Eredivisie mogelijk doen met drie andere namen ten opzichte van het bezoek aan FC Twente.

Ajax had na de gelijke spelen bij Excelsior en Fortuna Sittard én de nederlaag in de return tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League wat recht te zetten, maar liep afgelopen zondag op bezoek bij FC Twente op pijnlijke wijze tegen de eerste competitienederlaag van dit seizoen aan. De ploeg van trainer Maurice Steijn keek al binnen een kwartier tegen een 2-0 achterstand aan, maakte voor rust nog wel de aansluitingstreffer, maar kwam eigenlijk geen moment in de buurt van een goed resultaat.

Artikel gaat verder onder video

Door de nederlaag in Enschede is druk op Steijn alleen maar toegenomen. Drie dagen voor De Klassieker tegen Feyenoord wordt er in het Europa League-treffen met Olympique Marseille niet alleen een goed resultaat verwacht, maar bovenal verbetering in het spel. Als we het Algemeen Dagblad moeten geloven, is Steijn daarvoor van plan zijn basiself op drie posities te wijzigen ten opzichte van het treffen met FC Twente. Devyne Rensch, Sivert Mannsverk én Chuba Akpom raken hun basisplaats kwijt. Antoon Gaaei, Kenneth Taylor en Carlos Forbs zijn hun vervangers.

Dat betekent dat de Amsterdamse achterhoede tegen Olympique Marseille gevormd zal worden door Josip Sutalo, Jorrel Hato, Borna Sosa én dus Gaaei. Steijn liet woensdagmiddag op de persconferentie al weten dat Sosa ‘gewoon’ zal gaan spelen, ondanks de commotie die er in de afgelopen dagen rond zijn persoon is ontstaan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Sosa op Deadline Day door Ajax via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen heeft in het scoutingsbedrijf van Sven Mislintat, naar Amsterdam is gehaald. Ajax doet op dit moment onderzoek naar de handelswijze van de Duitse technisch directeur.

Op het middenveld krijgt Taylor hoogstwaarschijnlijk weer een kans. De Oranje-international viel tegen FC Twente in en maakte zeker geen slechte indruk. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Benjamin Tahirovic en Steven Berghuis. Voorin kiest Steijn volgens het AD naast Forbs voor Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Dat zou betekenen dat miljoenenaankoop Georges Mikautadze opnieuw genoegen moet nemen met een reserverol.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.