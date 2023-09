Almere City blijft wachten op eerste punten in Eredivisie na knotsgekke slotfase tegen PEC

Almere City wacht ook na de vierde speelronde in de Eredivisie nog altijd op het eerste punt. De ploeg van trainer Alex Pastoor leek zich in eigen Yanmar Stadion naar een gelijkspel te knokken, maar moest uiteindelijk toch buigen voor PEC Zwolle. De bezoekers wonnen in extremis met 1-2.

PEC schoot uit de startblokken had al na twee minuten op voorsprong kunnen staan. Thomas Lam stond helemaal vrij bij een hoekschop, maar knikte in kansrijke positie over het doel van Nordin Bakker. Diezelfde Bakker was even later volkomen kansloos toen Davy van den Berg het met een volley probeerde. De aanvaller besloot een afvallende bal op de slof te nemen en pegelde PEC op die manier snel op voorsprong: 0-1. Almere had daar weinig tegen in te brengen en kwam niet verder dan een speldenprikje via een afstandschot.

Artikel gaat verder onder video

De bezoekers uit Zwolle waren de baas in de eerste helft, maar vertaalde dat niet naar meer doelpunten. Er waren wel kansen via Ferdy Druijf en nogmaals Van den Berg, maar zij hadden het vizier nog niet op scherp staan. Aan de overkant liet Almere zich zo nu en dan zien en werd er fanatiek geschreeuwd om een strafschop na een duel tussen Rajiv van La Parra en Anselmo García Mac Nulty. Toch besloot scheidsrechter Marc Nagtegaal de bal niet op de stip te leggen. De VAR sloot zich vanuit Zeist bij de arbiter aan.

Na de thee kwam Almere een stuk beter voor de dag en de gastheer leek een strafschop te krijgen. Nagtegaal legde de bal na hands van Mac Nulty op de stip, maar werd door de VAR naar het bekende scherm geroepen. Uiteindelijk besloot hij alsnog geen penalty te geven. Aan de overkant moest Bakker zich weer onderscheiden bij een slimme hoekschop van PEC. Bij de tweede paal leek Lam de bal voor het inkoppen te hebben, maar een fraaie redding van de sluitpost van Almere voorkwam een groter probleem voor de thuisploeg.

Vervolgens ging het spel behoorlijk op en neer, al bleven grote kansen in eerste instantie uit. In het laatste kwartier moest Almere steeds meer komen. Jasper Schendelaar was alert op schoten van Van La Parra en Jochem Ritmeester van de Kamp. Daarmee leek het eigenlijk wel gedaan met het slotoffensief van Almere, dat ook in de zeven minuten blessuretijd geen potten meer kon breken. De gelijkmaker viel echter alsnog. Almere ging massaal naar voren en uiteindelijk kopte Jamie Jacobs in de zesde minuut van de blessuretijd raak: 1-1.

Flevoland stond voor eventjes op zijn kop, maar dat bleek van zeer korte duur. Direct na de aftrap sloeg PEC namelijk toch weer toe. Apostolos Vellios had als invaller nog niet veel goed gedaan, maar kopte wel de winnende treffer binnen: 1-2. Er werd na het doelpunt een beker op het veld gegooid en dus moest Nagtegaal de wedstrijd staken. Ondanks dat er nog maar negentig seconden te spelen waren dirigeerde de arbiter de spelers naar binnen. Na een afkoelperiode van zo'n tien minuten kwam iedereen weer het veld op.

Almere probeerde met man en macht om nog iets te forceren, maar dat lukte niet. PEC moest de laatste minuut nog wel met tien man afmaken. Anouar El Azzouzi kreeg namelijk nog zijn tweede gele kaart en moest iets eerder naar de kant. Almere is zodoende nog altijd puntloos en speelde na de interlandperiode uit tegen Excelsior. PEC speelt over twee weken de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dan wacht namelijk de derby tegen aartsrivaal Go Ahead Eagles.