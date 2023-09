Verweij vreest dat transfer Sosa topje van de ijsberg is voor Ajax en Mislintat: 'Deksel is nu van de beerput'

Volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij leeft binnen Ajax een zekere angst om stappen te ondernemen tegen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Duitser raakte in opspraak door zijn rol in de transfer van linksback Borna Sosa, maar zijn eventuele ontslag of schorsing zou weleens vergevorderde consequenties kunnen hebben voor andere bestuurders van de Amsterdammers. Ondertussen houdt Verweij er sterk rekening mee dat er nog veel meer zaken boven water zullen komen die Mislintat verder in het nauw kunnen brengen.

In de podcast Kick Off bespreekt Verweij de situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt. Hij haalt daarin opnieuw arbeidsrechtadvocaat Joost Quant aan, die eerder deze week in diezelfde krant al zijn licht over de zaak liet schijnen. Verweij: "Hij zegt: schors deze man nou, want als je dat nu niet doet en er komt uit onderzoek van alles naar voren waaruit blijkt dat Mislintat niet deugt, dan wordt het weer heel moeilijk om hem te ontslaan."

Verweij weet echter wel waarom de directie en Raad van Commissarissen in Amsterdam zich daar voorlopig niet aan durven te branden. "Ajax heeft één groot probleem: dat er een heleboel mensen óf hebben toegekeken en hebben verzuimd wat ze moesten doen, namelijk deze transfers controleren, óf ze hebben aan de zijde van Mislintat meegelopen", zegt Verweij. "En dan heb je het over Jan van Halst en Maurits Hendriks, die zijn net zo fout", benoemt de journalist specifiek de tijdelijk algemeen directeur en chief sports officer van de Amsterdammers. "Kennelijk is er bij Ajax daardoor toch de angst om Mislintat te schorsen, terwijl dat arbeidsrechtelijk een hele normale zaak is als er een onderzoek tegen je loopt", aldus Verweij.

Beerput

Valentijn Driessen vermoedt dat de positie van de Duitser 'sowieso' niet meer te houden is: "Dat heeft niet alleen met deze zaak te maken, maar ook met wat er nog meer aankomt. Over de enorme transferbedragen die voor andere spelers betaald zijn, zoals Chuba Akpom", zegt de chef voetbal, die ook doelman Diant Ramaj aandraagt. "En vergis je niet", valt Verweij hem bij, "de deksel is nu van de beerput afgehaald. Je hebt best nog wel kans dat er nog heel veel bovenkomt. Ik kreeg gisteren alleen al drie tips over dingen die niet zouden deugen bij Ajax en door Mislintat."