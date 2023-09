'Ajax had Sven Mislintat direct moeten schorsen na de zorgwekkende geluiden'

Het is hoogst onzeker of Sven Mislintat binnenkort nog werkzaam is in Amsterdam. De Duitser werd weliswaar slechts een paar maanden geleden aangesteld als directeur voetbalzaken bij Ajax, maar zou door zijn handelswijze bij de komst van de Kroatische linksback Borna Sosa zomaar op straat gezet kunnen worden. Volgens arbeidsrechtadvocaat Joost Quant hadden de Amsterdammers Mislintat ‘meteen moeten schorsen’.

Dat stelt Quant in gesprek met De Telegraaf. De rol van Mislintat bij Ajax ligt sinds dinsdagavond onder een vergrootglas. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Ajax op de slotdag van de zomerse transferwindow Sosa kocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Matchmetrics, het scoutingsbedrijf van Mislintat. De Telegraaf meldde niet veel later dat Mislintat de Kroatische vleugelverdediger ‘met klem’ heeft geadviseerd op de laatste dag van de transferperiode met een ‘bevriende makelaar’ in zee te gaan.

Ajax bevestigde woensdagmorgen dat er een onderzoek loopt naar de handelingen van Mislintat rond de transfer van Sosa, die bij zijn debuut tegen FC Twente meteen goed was voor een assist maar niet kon voorkomen dat er met 3-1 werd verloren. Quant stelt dat Ajax met een schorsing ‘veel problemen kan voorkomen’, maar dat de club daar niet te lang mee moet wachten. “Dan verspeel je het recht om iemand alsnog op staande voet te ontslaan als na onderzoek blijkt dat hij inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld. Dat noem je de onverwijldheidseis.”

Dat is volgens Quant niet de enige reden waarom Ajax snel zal moeten handelen. De Amsterdamse club is dat als beursgenoteerd bedrijf verplicht aan zijn aandeelhouders. “Arbeidsrechtelijk is de meest logische en noodzakelijke stap om met hem te praten, ook in het kader van hoor en wederhoor”, stelt Quant, die zich afvraagt hoe lang Mislintat nog kan ‘overleven’ nu het onderzoek van de NOS en de informatie van De Telegraaf naar buiten zijn gebracht. “Belangrijke vraag is wat er gebeurt als je hem schorst. Is er een goede vervanger, een goede tweede man die zijn taken kan overnemen?”

Volgens De Telegraaf is dat momenteel niet het geval. “Algemeen directeur Edwin van der Sar is sinds eind mei vertrokken bij Ajax - en is herstellende van een hersenbloeding. Klaas-Jan Huntelaar houdt zich momenteel vooral bezig met jeugdcontracten”, leest het. Huntelaar was vorig seizoen samen met Gerry Hamstra en Van der Sar verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van Ajax. Dat hield te wensen over. De Amsterdammers gaven enorm veel geld uit aan spelers die het gewenste niveau niet bleken te hebben. Onder anderen Calvin Bassey en Francisco Conceição trokken deze zomer de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht.