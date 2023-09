Verweij weet wie Mislintat in het zadel houdt bij Ajax: 'Hij heeft een ruggengraat van piepschuim'

Als directeur voetbalzaken Sven Mislintat mag aanblijven bij Ajax, is dat volgens Mike Verweij te danken aan algemeen directeur Jan van Halst. De journalist van De Telegraaf verklaart in de podcast Kick-Off dat Van Halst het transferbeleid van Mislintat deze zomer volledig heeft gesteund.

In de podcast wordt gesteld dat Mislintat óf trainer Maurice Steijn normaliter op korte termijn zal vertrekken. “En ik vrees voor Steijn dat Van Halst op schoot zit bij Mislintat, want Van Halst is bij alle transfers betrokken geweest”, zegt Verweij. “Financieel directeur Susan Lenderink, Van Halst en Mislintat regelden de transfers, dat zegt iedereen die je spreekt bij Ajax. Van Halst heeft dus toestemming gegeven voor elk van deze transfers. Als hij moet kiezen, kiest hij natuurlijk altijd voor Mislintat.”

Artikel gaat verder onder video

“Maar als de keuze wordt gemaakt om Steijn weg te sturen, zou het Ajax onwaardig zijn om Mislintat te laten zitten”, vindt de clubwatcher. “Hij heeft Heitinga afgeserveerd en Peter Bosz laten lopen. Vervolgens heeft hij Steijn aangesteld, omdat het een overperformer is. Nou, met de troep die Mislintat heeft gehaald is hij dat zeker, want hij heeft toch al vijf punten”, zegt Verweij cynisch. “En hij heeft die hele selectie samengesteld zonder Steijn enige inspraak te geven, 0,0.”

“Je ziet op internet twee stromingen: sommigen willen Steijn eruit en anderen vinden dat Mislintat verkeerd handelt. De mensen die Steijn weg willen hebben, vergeten één ding: dat Mislintat de keuze voor Steijn heeft gemaakt. Dus als je Steijn eruit gooit, is Mislintat niet te handhaven. Maar ik denk dat hij bij Ajax wel te handhaven is, omdat Jan van Halst een ruggengraat van piepschuim heeft”, vervolgt Verweij. “Het was bedrijfstechnisch ook een krankzinnige beslissing van Pier Eringa om Van Halst door te schuiven als interim-directeur. Ze willen hem daarna terug in de raad van commissarissen, dus hij gaat nu beleid voeren en daarna zijn beleid controleren. Ook iemand als Maurits Hendriks, een hockeyer, staat toe dat een passant als Mislintat de hele club naar zijn hand zet en kan doen wat hij wil.”