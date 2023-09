Valentijn Driessen verwacht groot nieuws bij Ajax: 'Alex Kroes moet hierover meebeslissen'

Valentijn Driessen denkt dat Maurice Steijn en Sven Mislintat op ramkoers liggen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf kan het niet lang duren voordat de trainer of de directeur voetbalzaken weg is bij Ajax.

“Ik denk dat deze situatie tussen Steijn en Mislintat niet heel lang houdbaar is”, stelt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Het hangt van de resultaten af, maar de komende twee wedstrijden worden heel belangrijk”, doelt de journalist op de duels met Olympique Marseille (Europa League) en Feyenoord (Eredivisie). “Als een technisch directeur en een trainer niet met elkaar door één deur kunnen, dan houdt het gewoon op voor een van de twee. Dan zal er een beslissing genomen moeten worden.“

Artikel gaat verder onder video

De vraag is: wie gaat die beslissing nemen? Volgens Driessen moet de toekomstig algemeen directeur Alex Kroes bij het proces worden betrokken. “In principe is Jan van Halst de aangewezen man voor deze beslissing, samen met de andere directieleden en de raad van commissarissen, maar zij moeten niet Alex Kroes voor de voeten lopen. Die begint pas op 15 maart, maar het moet wel in overleg met hem gaan voor wie Ajax gaat kiezen. Moet Ajax kiezen voor Mislintat of Steijn?"

Verweij vreest voor Steijn dat Van Halst in ieder geval in het kamp-Mislintat zit. "Ik vrees voor Steijn dat Van Halst op schoot zit bij Mislintat, want Van Halst is bij alle transfers betrokken geweest. Financieel directeur Susan Lenderink, Van Halst en Mislintat regelden de transfers, dat zegt iedereen die je spreekt bij Ajax. Van Halst heeft dus toestemming gegeven voor elk van deze transfers. Als hij moet kiezen, kiest hij natuurlijk altijd voor Mislintat. Maar als de keuze wordt gemaakt om Steijn weg te sturen, zou het Ajax onwaardig zijn om Mislintat te laten zitten."