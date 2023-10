Vlap pijnigt oude ploeg en helpt onmachtig FC Twente aan overwinning

Met een 1-0 overwinning op SC Heerenveen blijft Twente in het spoor van koploper PSV. De ploeg domineerde het grootste deel van de wedstrijd, maar had moeite om aanvallend een vuist te maken. Een houdbaar schot van Michel Vlap, waar Andries Noppert zich volledig op verkeek, bracht de thuisploeg toch de volle overwinning.

Met drie corners in de eerste minuten van de wedstrijd leek FC Twente stormachtig aan de wedstrijd te beginnen, maar met slechts een enkel kopkansje voor Sem Steijn bleek het niet meer dan een sterke windvlaag. De ploeg van Joseph Oosting domineerde de wedstrijd, maar het zestienmetergebied van de bezoekers werd nauwelijks bereikt. SC Heerenveen had de verdedigende zaken goed op orde, in tegenstelling tot de vorige wedstrijden waarin de Friezen het spel moesten maken. In de Grolsch Veste loerde de ploeg van Kees van Wonderen rustig op de uitbraak, waaruit Luuk Brouwers een kleine kans noteerde. Op een paar tempoversnellingen van FC Twente na kreeg het publiek in de eerste fase van de wedstrijd zo maar weinig te zien.

Na een halfuur hadden de Twente-fans eindelijk een reden om uit de stoel op te veren. In een zeldzame Enschedese counter werd Sem Steijn goed weggestuurd en leek hij de openingstreffer te kunnen maken, maar het schot van de veelscorende middenvelder werd gestopt door Andries Noppert. Vervolgens voerde de thuisploeg de druk op SC Heerenveen langzaam op door het doelgebied te bestoken met voorzetten. Daar werd alles echter vakkundig opgeruimd. In de slotfase van de eerste helft kreeg Manfred Ugalde na een paar snelle combinaties eindelijk een schotkans, maar ook zijn poging werd voortijdig verijdeld.

Over pogingen gesproken: na vijf minuten in de tweede helft had Heerenveen meer laten zien dan in de gehele eerste helft. Eerst schoot Patrik Walemark een bal rakelings naast het doel, waarna Brouwers de bal even later vanuit buitenspelpositie binnenknalde. De bezoekers begonnen zich meer in het spel te mengen, maar uiteindelijk was het Twente dat na een dik uur op voorsprong kwam. Vlap besloot van een meter of twintig uit te halen, waarna Noppert zich volledig verkeek op de houdbare bal. FC Twente nam de teugels vervolgens weer stevig in handen en probeerde gelijk door te pakken, maar opnieuw lukte het de thuisploeg niet om gevaarlijk in het strafschopgebied van de tegenstander te komen. De grootste kans kwam dan ook opnieuw uit een afstandsschot van Vlap, maar ditmaal schoot de middenvelder naast.

Met een driedubbele wissel probeerde Kees van Wonderen nog een gelijkmaker te forceren, maar FC Twente hield eenvoudig stand en kreeg zelfs nog de beste kansen. De coach van Heerenveen moet zo steeds meer gaan vrezen voor zijn baan, terwijl de ploeg van Oosting in het spoor blijft van koploper PSV.