Wilfred Genee onthult: afgelopen vrijdag zware ruzie bij Ajax

Het rommelt binnen Ajax, zo weet Wilfred Genee maandagavond te melden. Bij het programma Veronica Offside vertelde hij dat er afgelopen vrijdag een 'zware ruzie' is geweest tussen directeur voetbalzaken Sven Mislintat en de scoutingafdeling.

"Ik hoorde dat er vrijdag nogal een zware discussie is geweest tussen Mislintat en de scouting, die het niet echt met elkaar eens zijn", liet Genee weten. "Dat is een zware ruzie geweest. Daarin heeft Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.) duidelijk de kant gekozen van Mislintat. En Mislintat is ook een beetje aangesteld door Hendriks."

Genee vertelde verder over een onderonsje dat hij had met een lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax. "Ik kwam toevallig een van de leden van de Raad van Commissarissen tegen, Georgette Schlick. Ik vroeg of ze een beetje tevreden was met wat er allemaal gebeurt rondom de aankopen. 'Daar gaan we niet over als Raad van Commissarissen', zei ze. Ik reageerde: 'Daar heb je toch wel een gevoel bij?' Dat hadden ze niet echt."

