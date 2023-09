Willem en Wessel gaan pijnlijk de fout in met theorie over basisplaats Blind

Willem van Hanegem en Wessel Penning (nota bene hoofd nieuws bij het Algemeen Dagblad), blunderen met hun analyse van de basisopstelling van het Nederlands elftal. Het tweetal vermoedt namelijk dat Daley Blind (33) alleen wordt opgesteld omdat zijn vader Danny als assistent-bondscoach fungeert. Dat kan de reden echter niet zijn: Blind senior maakt na het vertrek van Louis van Gaal immers geen deel meer uit van de technische staf van Oranje.

In de Willem & Wessel Podcast van het AD wordt het opstellen van Blind besproken. Presentator Wessel Penning kondigt een 'gemene vraag' aan: "Misschien niet aardig dat ik het suggereer, maar had Daley Blind nou gisteren ook gespeeld als zijn vader geen assistent-bondscoach was geweest?", suggereert de journalist ten onrechte. Van Hanegem corrigeert hem niet, maar beaamt zelfs het vermoeden van zijn gesprekspartner. "Nee, niet", luidt zijn korte antwoord. Het feit dat de verdediger bij de selectie zat wekte zelfs al verbazing bij hem op.

Artikel gaat verder onder video

"Ik zal niet zeggen dat ik erom moest lachen, maar toen ik hoorde dat hij bij het Nederlands elftal zat... Ik wist bij God niet dat die jongen nog voetbalde!" Van Hanegem kan zich nog veel goede optredens van Blind herinneren, maar denkt niet dat hij dat niveau nog kan halen: "Die jongen heeft hele goede wedstrijden gespeeld, tijden geleden. Maar dan ga je toch nu niet... Of het kan zo zijn dat er een aantal geblesseerd zijn, waardoor Koeman denkt...", blijft het Feyenoord-icoon gissen naar de reden dat Blind er tóch weer stond.

Penning werpt tegen dat Blind het bij zijn huidige club Girona als centrale verdediger goed doet. "Ja, en volgens Koeman is hij tactisch de sterkste speler", vult Van Hanegem daarop aan. "Als jij nou assistent-bondscoach was...", begint Penning zijn volgende vraag, waarop Van Hanegem direct antwoordt: "Nee, dan had hij er niet bijgezeten." Ook in de tijd dat Gert, de zoon van De Kromme nog voetbalde, kwam zoiets niet voor, aldus Van Hanegem senior. "Hij kon echt goed voetballen, maar ik bemoeide me er nooit mee", bezweert hij.