Daley Blind maakt eerste doelpunt voor Girona en draagt bij aan overwinning

Daley Blind heeft zijn eerste doelpunt voor Girona gemaakt. De verdediger speelde zaterdagmiddag de tweede helft van de oefenwedstrijd tegen Blackburn Rovers en wist al na een paar minuten te scoren. Daarmee maakte hij de 1-3; uiteindelijk won Girona met 2-3 van de Engelse opponent.

Blind ontving een fraaie hakbal in het strafschopgebied en plaatste de bal in de rechterhoek. Het was voor de ex-speler van Ajax zijn derde oefenwedstrijd in Spaanse dienst. In alle drie de oefenwedstrijden deed hij 45 minuten mee.