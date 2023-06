'Koeman maakt zich zorgen over ervaren tweetal van het Nederlands elftal'

Bondscoach Ronald Koeman had in zijn definitieve selectie voor de eindronde van de Nations League nog wel een plekje ingeruimd voor Georgino Wijnaldum en Daley Blind. Toch maakt de keuzeheer van het Nederlands elftal zich wel serieus zorgen over het ervaren tweetal en de sportieve prestaties die ze leveren.

Dat zou de bondscoach van het Nederlands elftal hebben gedeeld met journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen. “De vorm van Daley Blind en Georginio Wijnaldum baart Ronald Koeman wel zorgen”, vertelde Driessen in de Kick-Off-podcast over een gesprek dat hij had met Koeman over de selectie. Daarin werden de twee routiniers onder meer besproken, die wel zijn opgenomen voor de interlands in de Nations League-eindronde.

Voor Koeman was het feit dat Blind multifunctioneel inzetbaar is achterin en op het middenveld én het feit dat hij in Oranje altijd heeft geleverd, belangrijke redenen om hem het voordeel van de twijfel te geven. Ook achter de naam van Wijnaldum, die tijdens Koemans eerste periode een gouden duo vormde met Memphis Depay, komt steeds meer een vraagteken te staan.

“Ik heb Wijnaldum zien spelen tegen Feyenoord, dat viel me niet mee”, zei Driessen. “Dat is niet de Wijnaldum die we kennen. Hij was zestien toen hij het profvoetbal in kwam en direct op hoog niveau bij Feyenoord. Hij heeft altijd veel gevraagd van zijn lichaam. Het lijkt wel alsof hij op is.” Koeman wil echter nog niet doorselecteren voor eindtoernooien, maar per selectiemoment kijken wie de beste spelers zijn en recht hebben op het Nederlands elftal.

Blind speelde de afgelopen maanden amper nog bij Bayern München: onder Thomas Tuchel, de vervanger van Julian Nagelsmann, komt hij niet meer aan de bak. Wijnaldum krijgt af en toe nog wel speeltijd bij AS Roma onder José Mourinho, maar haalt geen goed niveau en kwam mede daardoor ook onder vuur te liggen bij de achterban van de Romeinen.