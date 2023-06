Koeman noemt twee zorgenkindjes in Oranje-selectie: 'Als iedereen topfit is, verliest hij de strijd'

De selectie van het Nederlands elftal voor de Final Four van de Nations League herbergt met Daley Blind en Georginio Wijnaldum twee zorgenkindjes van Ronald Koeman. Over met name Blind maakt de Oranje-bondscoach zich zorgen. De linksback hield de afgelopen maanden de bank warm bij Bayern München.

In een interview met De Telegraaf antwoordt Koeman bevestigend als hem wordt gevraagd of Blind en Wijnaldum zijn zorgenkindjes zijn. "Zeker Daley. Die is het laatste half jaar nauwelijks aan spelen toegekomen. Goed trainen bij een goede club met een goed idee van trainen is onvoldoende. Als iedereen topfit is, dan verliest Daley de strijd ten opzichte van anderen."

Koeman wil Blind niet afschrijven zolang hij aan voetballen op een hoog niveau toekomt. "Je kunt altijd van hem op aan, hij heeft ervaring en kan op meerdere posities uit de voeten. Daley is ook belangrijk geweest in de kwalificatie voor de Final Four."

Voor Wijnaldum geldt wat Koeman betreft hetzelfde. De middenvelder van AS Roma was door een scheenbeenbreuk lang uit de roulatie en heeft om die reden dit seizoen weinig gespeeld. "Alhoewel hij weer wat wedstrijdjes heeft gespeeld en bijna een uur Europa League-finale in de benen heeft."