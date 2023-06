Candy-Rae onthult nieuws over Daley Blind en Bayern München

Daley Blind vertrekt deze zomer bij Bayern München. Dat is deze woensdagavond aangekondigd op Instagram door Candy-Rae, de vrouw van de 33-jarige verdediger.

Candy-Rae schrijft dat zij en haar gezin een hoofdstuk afsluiten. 'Een avontuur van vijf maanden, nieuw huis, nieuwe school en nieuwe routines. Het was niet ons beste avontuur, maar we hebben het gered. Dag Bayern, we zullen de herinnering voor altijd bewaren’.

Blind tekende afgelopen winter een contract voor een half seizoen bij Bayern München nadat hij via de achterdeur bij Ajax vertrok. In München kwam hij weinig aan spelen toe: verdeeld over vijf wedstrijden slechts 157 minuten.

Artikel gaat verder onder video

Op 11 maart speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de club die op de laatste speeldag van de Bundesliga na een krankzinnige ontknoping de titel greep. Desalniettemin maakt Blind deel uit van de Oranje-selectie voor de Final Four van de Nations League.