Willem van Hanegem vermoedt dat Serdar Gözübüyük 'een beetje medelijden' had met Ajax

Willem van Hanegem denkt dat Serdar Gözübüyük afgelopen woensdag tijdens het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord misschien wel een beetje medelijden had met de thuisploeg. Ajax-middenvelder maakte een paar minuten na de hervatting een flinke overtreding op Calvin Stengs, maar werd niet op de bon geslingerd.

Ajax leefde ongetwijfeld met goede intenties toe naar het restant van De Klassieker tegen Feyenoord. Hoewel de Rotterdammers een paar dagen eerder binnen veertig minuten een 0-3 voorsprong namen, moet Ajax iets van hoop hebben gehad op een ommekeer. Die kwam er echter niet en zat er ook geen moment in. Feyenoord kreeg na nog geen halve minuut al een dikke kans om op 0-4 te komen, maar die werd door Quinten Timber nog gemist. Niet lang daarna was de vierde Rotterdamse treffer alsnog een feit.

Artikel gaat verder onder video

De goede intenties van Ajax konden daardoor definitief de prullenbak in. De frustraties namen toe. Die werden zichtbaar bij Van den Boomen, die een wilde overtreding maakte op Feyenoord-middenvelder Calvin Stengs (zie screenshot hieronder). Zo’n overtreding wordt normaliter bestraft met geel, maar Güzübüyük hield de kaarten op zak. Tot verbazing van Willem Penning. “Wat best raar was… Die Van den Boomen deelde écht een schop uit op de zijlijn tegen Timber (Stengs, red.), zo tussen zijn benen door. Maar jouw vriend Gözübüyük gaf hem niet eens geel”, zegt Penning in de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad. “Het was zo overduidelijk een trappende beweging.”

Van Hanegem kan er wel om lachen. De Kromme vermoedt dat Güzübüyük zo zijn redenen had om Van den Boomen niet op de bon te slingeren. “Dat is ook wel weer een goed teken. Dan heeft hij misschien toch ook een beetje medelijden. Dat hij denkt van: nou ja, laat ik maar niet…”, waarop Wessel zegt dat Ajax ‘toch al in de put zit’.