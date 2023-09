Xavi Simons onthult wat Ronald Koeman tegen hem zei over vertrek bij PSV

Xavi Simons vertrok al na één seizoen bij PSV. De aanvallende middenvelder maakte dankbaar gebruik van een speciale clausule in zijn contract en keerde terug bij Paris Saint-Germain, dat hem vrijwel meteen op huurbasis naar RB Leipzig liet gaan. PSV had gehoopt Simons nog een jaar in Eindhoven te kunnen houden, maar hij achtte zichzelf rijp voor een nieuwe stap. Het besluit om te vertrekken bij PSV nam Simons overigens niet zonder eerst in gesprek te gaan met Ronald Koeman.

PSV verbaasde vriend en vijand door de aanvallende middenvelder vorig jaar op huurbasis naar Eindhoven te halen. Simons groeide al snel uit tot één van de absolute smaakmakers in de Eredivisie en verdiende een plekje in de WK-selectie van Louis van Gaal. Hij haalde ook na de winterstop een hoog niveau en speelde zich in de kijker van de Europese topclubs. Een langer verblijf bij PSV viel in eerste instantie niet uit te sluiten, maar op 16 juli werd bekend dat Simons toch ging vertrekken uit Eindhoven.

Dat was een maand na de Final Four van de Nations League. Simons kan onder Koeman rekenen op een basisplaats bij het Nederlands elftal. Ook voor de bondscoach was het dus van groot belang dat Simons een verstandige keuze zou maken. “Hij was één van de eersten die ik belde”, vertelt de voetballer van RB Leipzig in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Koeman heeft ook in Spanje gewoond, kent mijn Spaanse achtergrond, weet wat bij me past. Hij zei: als ik jou was, zou ik bij PSV blijven. Óf een stap omhoog maken, maar dan naar een club waar je veel gaat spelen.”

Simons verruilde PSV weliswaar voor PSG, maar maakt zijn minuten dit seizoen op huurbasis voor RB Leipzig. Volgens Simons zelf heeft hij daarmee aan de wens van Koeman voldaan. “Die club (waar hij veel gaat spelen, red.) heb ik dus gevonden. Ik denk dat het een mooi seizoen wordt”, aldus de Oranje-international.

Spelen voor het Nederlands elftal

Simons is in Duitsland uit de startblokken geschoten en was in de eerste drie competitieduels goed voor twee doelpunten en drie assists. Het is voor Oranje te hopen dat de dribbelaar zijn goede vorm doortrekt in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. In de vorige interlands ging het nog niet van een leien dakje bij Simons. “Ik denk niet dat ik te graag wilde. Ik kreeg het vertrouwen van Koeman, dan moet je het laten zien. Soms lukt dat meteen, soms niet. Druk? Nee, ik voel geen druk, ook niet in Oranje. Maar als je 20 jaar bent kan niet alles altijd maar goed gaan.”