Xavi Simons op zijn plek bij RB Leipzig: 'Ik vergelijk hem met Ruud van Nistelrooij'

is erg te spreken over de samenwerking met trainer Marco Rose bij RB Leipzig. De aanvaller verliet PSV afgelopen zomer voor een terugkeer naar Paris Saint-Germain, dat hem direct verhuurde aan Leipzig. Daar heeft Simons het inmiddels uitstekend naar zijn zin.

Simons is in de Bundesliga uit de startblokken geschoten. Hij was in de competitie in vijf wedstrijden al goed voor drie doelpunten en vier assists. Hij heeft zijn debuut in de Champions League gemaakt voor zijn club en won al de DFL-Supercup. De twintigjarige Amsterdammer wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd door de club van trainer Rose, die een uitstekende indruk heeft gemaakt op de international van Oranje.

"Persoonlijk kan ik hem met Ruud van Nistelrooij vergelijken", aldus Simons in gesprek met Sky Sport. "Ik ben ook vanwege hem naar deze club gekomen. Hij heeft me het project uitgelegd, wat hij met het team van plan is en hoe hij mijn rol in dat geheel ziet. Daar kreeg ik kippenvel van, ik werd heel enthousiast en wilde graag onder hem spelen. De manier waarop deze trainer voetbal wil spelen, is goed voor mij en mijn ontwikkeling."

Leipzig speelt zaterdag (18.30 uur) de topper tegen rivaal Bayern München. "Dat wordt een zware wedstrijd. We hebben in augustus al tegen Bayern gespeeld en toen hebben we gewonnen. Maar ik ben er zeker van dat ze nu revanche willen nemen en drie punten van ons af willen pakken. Ik denk dat het een gelijkwaardige wedstrijd wordt. Maar wij spelen thuis en hebben de steun van onze fans. Wij zullen alles geven om dit keer weer te winnen."