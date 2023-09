Zoveel geld geeft Johan Derksen per dag uit aan benzine en sigaren: ‘Het is patserig, verschrikkelijk’

Vrijdag lekte de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Bekend werd dat de koopkracht volgend jaar gemiddeld met 1,8 procent stijgt. Het nieuws wordt vrijdagavond besproken bij Vandaag Inside, waar Johan Derksen een schokkende onthulling doet over de hoogte van twee van zijn vaste kostenposten: benzine en sigaren.

“Ik los de armoede op met sigaren en benzine”, begint de oud-voetballer en flamboyante analist gekscherend wanneer de stijgende koopkracht ter sprake komt. Derksen onthult vervolgens dat het hem iedere dag 100 euro aan benzine kost om vanuit zijn woonplaats Grolloo naar het Hilversum Mediapark te rijden, waar de uitzendingen van Vandaag Inside worden gemaakt (retourafstand van ongeveer 340 kilometer). Rekening houdend met vijf uitzendingen per week komt dat voor Derksen per week neer op 500 euro aan brandstofkosten.

Artikel gaat verder onder video

Derksen, die naar eigen zeggen geen kilometervergoeding ontvangt van zijn werkgever Talpa, geeft vervolgens aan dat hij iedere dag sigaren rookt. Tafelgast Hélène Hendriks vraagt zich af hoeveel geld Derksen daaraan per dag kwijt is. De televisiepersoonlijkheid wil dat in eerste instantie niet zeggen. “Dat is zo onverantwoord dat het patserig is, dat zeg ik niet. Mijn vrouw heeft het namelijk uitgerekend. Nee, het is verschrikkelijk.” Na aandringen van Hendriks geeft Derksen toch opening van zaken: “Kijk, ik rook per dag denk ik voor 40 euro.”