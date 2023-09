Zwaar teleurgestelde en geïrriteerde Steven Bergwijn komt na FC Twente - Ajax met vernietigend interview

Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn is na afloop van het uitduel met FC Twente vernietigend over het optreden van zijn ploeg. De Amsterdammers hadden na de gelijke spelen tegen Excelsior en Fortuna Sittard én de nederlaag tegen Ludogorets veel recht te zetten, maar kwamen er in Enschede geen moment aan te pas. Bergwijn zag van alles misgaan en is - zonder namen te noemen - hard voor zijn teamgenoten.

Bergwijn keerde zondagmiddag bij Ajax terug in de basiself. De aanvoerder was in de return tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League geblesseerd uitgevallen en moest daardoor het uitduel met Fortuna Sittard aan zich voorbij laten gaan. Ajax kwam zonder z’n aanvoerder matig voor de dag in Limburg, maar mét hem binnen de lijnen was het op bezoek bij FC Twente niet veel beter. Een geïrriteerde Bergwijn verscheen na afloop voor de camera van ESPN. “Aan alles denk ik”, reageerde hij op de vraag waaraan hij zich heeft geërgerd. “De scherpte, hoe we beginnen, hoe we voetballen, de duels aangaan… Naja, eigenlijk niet aangaan. Zo kan ik nog wel doorgaan.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb er eerlijk gezegd geen woorden voor. Je kan van alles zeggen”, vervolgde Bergwijn. “Een nieuw team, nieuwe spelers… Dat weten we wel, maar als je ziet hoe we de wedstrijd beginnen… We krijgen na een paar minuten al een goal tegen. Zomaar instappen”, lijkt de aanvaller te doelen op de actie van Josip Sutalo, die wilde doordekken op Michel Vlap, maar uitgleed en daarmee de rode loper uitrolde voor FC Twente. “Daarna vier minuten later, weet ik veel wat het is, krijg je nog een goal om de oren. Dan is het gewoon klaar, is het gewoon over.”

Ajax maakte in de eerste helft volledig uit het niets via Brian Brobbey de aansluitingstreffer. Maar wie had gedacht dat dat doelpunt iets zou losmaken bij de Amsterdammers, kwam bedrogen uit. FC Twente bleef in de slotfase van de eerste helft de bovenliggende partij en kwam, tot ergernis van Bergwijn, ook een stuk beter uit de kleedkamer voor het tweede bedrijf. “Als je ziet hoe we beginnen, ook in de tweede helft. We hameren erop om scherp te beginnen, maar na één minuut krijg je weer een kans tegen. Dat is de hele wedstrijd zo. Dan kun je van alles zeggen. Een nieuw team, nieuwe spelers, maar je moet gewoon met je hart spelen. Dat mis je gewoon.”

De bezoekers uit Amsterdam leken gaandeweg de tweede helft wat meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar volgens Bergwijn kwam dat enkel doordat FC Twente de voet van het gaspedaal haalde. “Eerlijk gezegd denk ik dat het meer aan Twente lag. Ik denk niet dat we iets anders deden. Het was gewoon niet goed. Het was gewoon schandalig wat we vandaag hebben laten zien”, aldus een zwaar teleurgestelde Bergwijn.

