Moed zakt Maurice Steijn nu al in de schoenen: ‘Waar moet je dan beginnen?’

Hoewel Ajax-trainer Maurice Steijn zelf zegt dat hij hoop houdt op een ommekeer, lijkt hij er nu al een hard hoofd in te hebben. Steijn werd na afloop van de ontmoeting met FC Twente (3-1 nederlaag) gevraagd naar hoe het toch kwam dat Maurice Vlap telkens z’n gang kon én mocht gaan. Volgens de trainer waren er voorafgaand aan de aftrap duidelijke afspraken over gemaakt, maar daarvan kwam weinig terecht.

Het treffen tussen FC Twente en Ajax was nog geen twee minuten oud of Manfred Ugalde kon de thuisploeg al op voorsprong schieten. Ajax-doelman Jay Gorter kon een treffer van de Costa Ricaan nog voorkomen, maar was een paar minuten later wel gezien op een intikker van Daan Rots. De aanvaller kon ongedekt en met een beetje hulp van Gorter de score openen, maar daarvoor ging er al het een en ander mis bij Ajax. Zo gleed Josip Sutalo uit, waardoor Vlap ongehinderd richting de zestien kon dribbelen en uiteindelijk ook uithalen.

Het was niet de laatste keer dat de middenvelder van FC Twente, die zondagmiddag als een verkapte linksbuiten opereerde, alle tijd en ruimte had om iets te bedenken. “Dit hebben we aan de voorkant laten zien. Daarvoor was het ook de bedoeling om met twee zessen te spelen”, reageerde Steijn op de persconferentie op de vraag hoe dat toch mogelijk was. “Dat was eigenlijk heel voorspelbaar en ook duidelijk, want ik weet hoe Twente speelt. Maar goed, als je geen man oppakt en er ook geen coaching en leiding is… Waar moet je dan beginnen?”, vroeg Steijn zich hardop af.

De twee controlerende middenvelders Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic kwamen in de eerste helft handen en voeten tekort om de aanvalsdrang van FC Twente en de overal opduikende Vlap tegen te houden. “Ik neem het ze niet kwalijk”, aldus Steijn. “Ik snap dat het nog moeizaam is. We hebben veel nieuwe spelers. Dan kan ik ermee leven dat er dingen fout gaan, dat de passes niet aankomen en dat de afstemming nog niet duidelijk is. Dat je een goal tegen krijgt. Maar ik heb er vooral moeite mee dat we ons laten aftroeven in de duels. Dat we niet scherp zijn en alle tweede ballen voor Twente waren. Daar schaam ik me wel voor, als ik dat dan zie.”