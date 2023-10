Advocaat en Kieft verbijsterd over Ajacied: 'Hij kan totáál niet verdedigen'

Dick Advocaat en Wim Kieft hebben zich tijdens de 2-0 nederlaag die Ajax donderdagavond leed bij Brighton & Hove Albion opnieuw verbaasd over het spel van . De Kroaat, afgelopen zomer de duurste aankoop van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat, heeft de oud-bondscoach en de voormalig spits nog altijd geen moment weten te overtuigen van zijn kwaliteiten.

"Ik heb wéér op Sutalo zitten te letten", steekt Advocaat van wal tijdens de nabeschouwing op Veronica, "en ik vraag me af of dat echt een voorstopper is. Want hij kan helemaal niet verdedigen, totáál niet. Hoe kunnen ze dan zeggen dat dat een top-voorstopper is?", vraagt de Hagenaar zich hardop af. Ook op Kieft heeft Sutalo nog geen indruk weten te maken: "Kijk, je kan slecht in vorm zijn, maar dan nóg zie je meteen of een speler kwaliteiten heeft of niet. Of een trap, of een aanname, of weet ik veel wat. Maar ik heb het nog echt geen één keer gezien bij hem."

De 2-0 van Barcelona-huurling Ansu Fati wordt door het duo toegeschreven aan het niet-ingrijpen van de Kroatisch international. "Hij staat veel te ruim", zegt Advocaat. "Hij blijft op een meter staan en geeft hem de ruimte om dat schot te geven. Hij moet er korter op, een goede voorstopper geeft die ruimte niet weg."

Sutalo kwam afgelopen zomer voor een basisbedrag van 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb in zijn vaderland. Door bonussen kan dat bedrag nog verder oplopen naar een totaal van 23,5 miljoen, al lijkt Ajax zich met de huidige resultaten geen zorgen te hoeven maken over de noodzaak om op korte termijn een aanvullende betaling te hoeven doen.