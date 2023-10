Afgrijzen om spreekkoren bij PSV – Ajax: ‘Respectloze beesten zijn het!’

Supporters van PSV hebben zondagmiddag in de wedstrijd tegen Ajax al vroeg een gevoelig lied gezongen. Journalist Jesper Langbroek, namens SoccerNews aanwezig in het Philips Stadion, meldt dat alleen in de eerst tien minuten al tweemaal ‘Wie niet springt die is een Jood’ werd gezongen.

Het lied werd volgens Langbroek tweemaal gezongen in de eerste tien minuten, onder meer na het openingsdoelpunt dat Branco van de Boomen in de tiende minuut liet aantekenen namens Ajax. Het lied ligt momenteel extra gevoelig vanwege de spanningen in het Midden-Oosten momenteel tussen Israël en Palestina. Op social media is het afgrijzen dan ook groot.