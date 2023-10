Ajax-poule compleet op de kop na opvallend resultaat in Marseille

Ajax heeft virtueel nog altijd de gedeelde tweede plaats in handen in de groepsfase van de Europa League. Waar de Amsterdammers zelf gelijkspeelden op bezoek bij AEK Athene (1-1), deed Marseille opnieuw hetzelfde, ditmaal tegen Brighton & Hove Albion (2-2). Daardoor staan de Engelsen onderaan, AEK bovenaan en strijdt Ajax virtueel op de tweede plaats, die het op doelpunten voor een de Fransen moet laten.

Het resultaat lijkt op het eerste gezicht echter wel slecht nieuws voor Ajax, omdat de Engelse club van Joël Veltman, Jan Paul van Hecke (beiden in de basis) en Bart Verbruggen op voorhand misschien wel dé favoriet was gezien de prestaties in de Premier League. Maar Brighton staat na twee duels op slechts één punt, waarbij de dubbele ontmoeting met Ajax wacht.

De Amsterdammers hebben in elk geval twee voorbeelden van hoe Brighton te verslaan is, ondanks dat Marseille de voorsprong nog uit handen gaf. De Fransen begonnen vooral uitstekend tegen de formatie van Gennaro Gattuso, die in eigen stadion debuteerde als coach van Marseille. Chancel Mbemba en Jordan Veretout (na geblunder bij de Engelsen) zorgden al voor de snelle 2-0 voorsprong voor Marseille.

Ondanks dat Brighton geen strafschop kreeg waar de VAR dat wel had gewild, kwamen de Engelsen via Pascal Gross terug in het duel en kreeg het vlak voor tijd alsnog een penalty. Die was wel besteed aan João Pedro, waardoor Brighton & Hove Albion het eerste punt pakte. Desondanks staan ze onderaan in Groep B in de Europa League, met Ajax als nummer drie, Marseille nummer twee en AEK Athene als koploper. Wie vooraf had moeten voorspellen, had dat vermoedelijk andersom gedaan.