Yankuba Minteh heeft maar vijftien minuten nodig om eerste Brighton-goal te maken

niet lang moeten wachten op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club Brighton & Hove Albion. In het eerste oefenduel in voorbereiding op het aankomende seizoen, tegen het Japanse Kashima Antlers, opende de voormalig Feyenoord-aanvaller al na een kwartier spelen de score.

Minteh werd afgelopen seizoen door de Rotterdammers gehuurd van Newcastle United. De Gambiaanse buitenspeler, die afgelopen maandag zijn twintigste verjaardag vierde, kwam namens Feyenoord tot 37 wedstrijden in alle competities, waarin hij elf keer scoorde en zesmaal als aangever fungeerde bij een treffer van een teamgenoot.

Feyenoord had dan ook graag langer met Minteh doorgewild, maar Newcastle had andere plannen. The Magpies verkochten de Gambiaan voor liefst 35 miljoen euro aan Brighton, waarmee Minteh de Braziliaan João Pedro afloste als duurste Brighton-aankoop in de clubgeschiedenis. The Seagulls namen bovendien ook Mats Wieffer over van Feyenoord, maar de middenvelder was in het eerste oefenduel nog niet van de partij vanwege de blessure die hem het EK met Oranje kostte.

Minteh had net als Jan-Paul van Hecke wel een basisplaats bij Brighton en werd na een kwartier spelen de diepte ingestuurd op de rechterflank. De Gambiaan dribbelde naar binnen langs twee Japanse verdedigers en liet doelman Tomoki Hayakawa kansloos met een schot in de rechterhoek: 0-1. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt. Halverwege bleven werd zowel Minteh als Van Hecke gewisseld en kwam Joël Veltman in het veld bij Brighton Met de oud-Ajacied in de gelederen liep de Engelse club uit naar een 0-5 voorsprong, voordat Homare Tokuda vlak voor tijd de eindstand op 1-5 bepaalde.

£33m could turn into a bargain for Yankuba Minteh.



