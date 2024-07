'Feyenoord pakt door en onderhandelt met Brighton over tweevoudig Argentijns international'

Feyenoord is opnieuw in onderhandeling met Brighton & Hove Albion, zo meldt 1908.nl vrijdagmiddag. De Rotterdammers verkochten middenvelder Mats Wieffer eerder deze zomer voor een recordbedrag aan de Engelse subtopper - die zich tevens versterkte met Yankuba Minteh, maar zouden nu in gesprek zijn over een (huur)transfer van Brighton-speler naar De Kuip.

Buonanotte (19) is een linksbenige aanvallende middenvelder die beschikt over zowel een Argentijns als een Italiaans paspoort. De speler werd in de winterstop van het seizoen 2022/23 door Brighton naar Europa gehaald. Het Argentijnse Rosário Central ontving naar verluidt zo'n zes miljoen euro voor de speler. Sindsdien kwam Buonanotte tot 40 wedstrijden in alle competities namens The Seagulls. Daarin scoorde hij vier keer. Bovendien debuteerde hij vorig jaar in een oefenduel met Indonesië (0-2) winst in het Argentijns elftal, inmiddels staat Buonanotte op twee interlands.

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord wil de posities waar Buonanotte uit de voeten kan dubbel bezet hebben", schrijft bovengenoemde site. De Argentijn kan behalve 'op 10' ook op de rechterflank uit de voeten. Juist voor die laatste positie is Buananotte volgens 1908 in beeld, aangezien de Rotterdammers Minteh deze zomer juist kwijtraakten. De Gambiaan werd afgelopen seizoen gehuurd van Newcastle United, dat de buitenspeler echter besloot te verkopen aan - uitgerekend - Brighton. Normaal gesproken is Calvin Stengs daardoor eerste keus in De Kuip, maar de Nederlander is én momenteel geblesseerd én wordt al maanden gelinkt aan een transfer naar Lazio Roma.

Er wordt inmiddels onderhandeld over een huurtransfer voor Buonanotte, zo wordt gemeld. Bovendien zou Feyenoord graag een optie top koop opnemen in de huurovereenkomst met Brighton, maar of de Engelse club daarin mee wil gaan zou uit de onderhandelingen moeten blijken. Buonanotte heeft in Engeland nog een contract tot medio 2027.

Update 14.46 uur: In een vervolgtweet meldt 1908 dat Feyenoord 'al langer hoopt op de komst van Buonanotte'. "Het plan was om de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder al mee te nemen op het trainingskamp naar Oostenrijk", leest het. Inmiddels zou een deal 'in de lucht hangen': "De Rotterdammers gaan voor huur met een 'realistische' koopoptie."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

Yankuba Minteh heeft supporters van Feyenoord teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam.