André Onana de absolute held bij Manchester United: iedereen vliegt hem om de nek

Erik ten Hag houdt overwintering in de Champions League in het vizier. Na nederlagen tegen Bayern München en Galatasaray rekende The Red Devils met pijn en moeite af met FC Kopenhagen (1-0), dankzij een doelpunt van uitgerekend de zeer bekritiseerde . Maar de grote held was André Onana: hij stopte heel diep in blessuretijd namelijk de strafschop van voormalig NEC-speler Jordan Larsson.



Manchester United-manager Ten Hag gunde Højlund tegen zijn oude ploeg wederom een basisplaats. De Deen vond dit seizoen in zes Premier League-wedstrijden het net nog niet, maar scoorde in Europa al driemaal. Bij FC Kopenhagen moest de Nederlander Diks centraal achterin de Europees topscorer van United van score zien af te houden. De oud-Feyenoorder begon met zijn ploeg overigens brutaal en de Portugees Gonçalves zag zijn inzet na enkele minuten de paal toucheren.

Na tien offensieve minuten drukte Manchester United de Deense storm de kop in en de Engelsen kregen de regie wat meer in handen. Het ervaren FC Kopenhagen gaf defensief echter nauwelijks kansen weg. De ploeg leidt de dans in de Deense competitie en is in deze poule met Bayern München en Galatasaray zeker niet het lelijke eendje. De 35-jarige trainer Neestrup kreeg met FC Kopenhagen tegen Bayern München pas laat de deksel op de neus (1-2) en gaf tegen Galatasaray in de slotminuten een 0-2 voorsprong uit handen (2-2).

In de eerste helft speelden The Red Devils niets klaar tegen de taaie Denen. Manchester United moest na rust dan ook alle zeilen bijzetten om de kans op overwintering in de Champions League niet in een vroegtijdig stadium te laten vervliegen. Daarbij trok Ten Hag de Deen Eriksen uit de hoge hoed ten faveure Amrabat. Nadat Onana katachtig een schot van Lerager uit de hoek ranselde, had Eriksen kort na rust de 1-0 op zijn schoen. Doelman Grabara was echter een sta-in-de-weg en FC Kopenhagen kroop vervolgens steeds meer uit zijn schulp. Twintig minuten voor tijd was het nota bene Maguire die een voorzet van Eriksen subliem met het hoofd afrondde en de Engelsman zorgde daarmee voor een golf van opluchting.

Manchester United verzuimde het in elkaar gestorte FC Kopenhagen verder de pijnigen en hielp meermaals grote kansen om zeep. Het leek de wedstrijd eenvoudig uit te spelen, totdat in laatste minuut van de blessuretijd McTominay een strafschop weggaf. De druk was voor invaller Larsson te groot om dit buitenkansje te verzilveren én Onana pareerde zijn elfmetertrap. Het was direct afgelopen en Manchester United klom dankzij de overwinning over de Denen heen. Met Galatasaray en FC Kopenhagen zal Manchester United moeten gaan strijden om plaats twee.