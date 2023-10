AZ's Robert Eenhoorn wint fles wijn met weddenschap over Ajax

AZ-directeur Robert Eenhoorn heeft een fles wijn gewonnen na zijn optreden bij Goedemorgen Eredivisie. De bestuurder van de Alkmaarders zat in de uitzending bij ESPN, maar daarin ging het opvallend veel over Ajax. En daar had hij van tevoren een afspraak over gemaakt.

“Ik heb in ieder geval een fles wijn gewonnen”, reageerde Eenhoorn bij ESPN over de uitzending van Goedemorgen Eredivisie. “Van tevoren had ik al voorspeld dat ik meer vragen zou krijgen over Ajax dan over AZ.”

Het ging in de uitzending inderdaad veel over Ajax of over de relatie tussen Ajax en AZ. Eenhoorn ging soms wel in de op vragen, maar kon niet overal antwoord op geven. Ook ging het een langere periode over Feyenoord-trainer Arne Slot, die een verleden heeft in Alkmaar. Hans Kraay jr. probeerde hem daar nog wat antwoorden te ontfutselen, maar dat leverde vooral een ongemakkelijk moment op.

