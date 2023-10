Hans Kraay jr. zorgt voor ongemakkelijk moment met AZ-directeur Robert Eenhoorn met vraag over Arne Slot

Robert Eenhoorn werd zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie gevraagd naar zijn relatie met trainer Arne Slot. De algemeen directeur van AZ werd door Hans Kraay jr. gevraagd of hij ooit nog met de huidige trainer van Feyenoord kan samenwerking, in de mogelijke toekomst bij een andere club. Dat zorgde voor een ongemakkelijke situatie.

“Dat weet ik niet”, reageerde Eenhoorn ietwat ongemakkelijk. Eerder in de uitzending vroeg Kraay jr. ook al ongemakkelijk door op de situatie rond Alex Kroes en ditmaal leek Eenhoorn wederom niet op zijn gemak. “Ik snap de vraag ook niet helemaal.” Daarop herstelde Kraay jr. de vraag of de relatie met Slot weer helemaal ‘clean’ is. “Ik heb Arne nog niet gezien. Max (Huiberts, red.) heeft hem wel gezien op een golftoernooi.”

Maar een echt antwoord kwam er niet op de vraag van de journalist. “Zijn kwaliteiten staan buitenkijf. We zijn misschien wel de eerste die dat hebben gezien bij AZ. Er is wat gebeurd, maar iedereen moet weer verder”, aldus Eenhoorn, die zich daarmee op de vlakte hield. “Laat ik het zo leggen: er gaan dagen voorbij dat ik er niet meer aan denk.”

Maar de kou tussen AZ en Slot lijkt nog niet helemaal uit de lucht, althans dat stelt Eenhoorn niet, terwijl daar wel ruimte voor was in zijn antwoord. “Ik hoef niet dagelijks met hem te werken. Hij hoeft niet dagelijks met ons te werken. Voor de rest is er geen reden om clean te moeten zijn met Slot. Maar we zijn niet achterlijk, Slot is een hele getalenteerde trainer, die een lange en mooie carrière hebben.”