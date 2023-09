Arne Slot: 'Of dit de gekste week uit mijn trainersloopbaan was? Nee, dat was...'

Arne Slot beleefde met Feyenoord een gekke week, door midweeks een 0-3 voorsprong nog uit te moeten spelen bij Ajax. Toch was het niet de meest gekke week uit de loopbaan van de oefenmeester.

“Nee, dit was niet de gekste week uit mijn loopbaan. Dat was op 5 december bij AZ”, doelde Slot tijdens het wekelijkse persmoment op zijn bliksemvertrek bij AZ. Nadat zijn gesprekken met Feyenoord uitlekten in 2020, werd de coach per direct ontslagen in Alkmaar. De inhaalwedstrijd in de Arena kon, ondanks de uitslag (0-4), daar niet overheen gaan.

Artikel gaat verder onder video

Wat ook deze week gebeurde in Rotterdam, was het trieste schietincident op het Erasmus MC. Feyenoord staat voor het treffen met Go Ahead Eagles stil bij de aanslag, maar ook donderdag was het schrikken. “Allereerst denk je aan de familiaire omstandigheden bij de spelers en de staf”, reageerde Slot desgevraagd. “De zoon van de dokter volgt onderwijs op het Erasmus. Gelukkig kwam al snel het bericht dat hij thuis was, maar dan maak je je wel zorgen. Als je het drama hoort, dan is dat verschrikkelijk. Sterkte aan alle nabestaanden.”

Het duel met Kowet zaterdagmiddag in De Kuip is een flashback naar de kampioenswedstrijd van vorig seizoen. “Daar had ik nog niet aan gedacht”, glimlachte Slot, denkend aan het duel van vorig seizoen. “Dat is een prachtige herinnering. Daar hebben we een heel jaar hard voor moeten werken. Ik hoop dat de spelers die herinnering ook hebben, maar ook weten wat we daar een heel jaar voor hebben gedaan om die wedstrijd te kunnen spelen.”

Blessure Ivanusec

Verder kwam Slot met een fitheidsupdate, waarbij duidelijk werd dat Luka Ivanusec nog niet terugkeert bij de selectie van Feyenoord en vermoedelijk ook het treffen met Atlético Madrid zal moeten missen in de Champions League. De verwachting is wel dat hij rond de interlandbreak weer volledig inzetbaar is, ook gezien de oproep die de buitenspeler ondanks zijn kwetsuur kreeg voor de nationale ploeg van Kroatië.