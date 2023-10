Begrip, maar ook kritiek op Koeman na uitspraken over Ajax: 'Daar kun je wel over twisten'

Maarten Wijffels is van mening dat Ronald Koeman maandagmiddag op de persconferentie niks geks heeft gedaan door zich uit te laten over de huidige situatie bij Ajax. De bondscoach zei onder meer dat de recordkampioen van Nederland ‘wel ver gezakt was’ toen het niveau ter sprake kwam. Volgens Wijffels zei Koeman daarmee wat het hele land ziet.

Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug. De Amsterdammers werden kansloos uitgeschakeld in zowel de Champions League als Europa League, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en eindigden in de Eredivisie op een zeer teleurstellende derde plaats. Ze waren er alles aan gelegen zich te revancheren voor de matige prestaties in het vorige seizoen, maar zouden nu tekenen voor de derde plek. De ploeg van trainer Maurice Steijn haalde zes punten uit de eerste zes wedstrijden en staat daarmee op de zestiende plaats.

Artikel gaat verder onder video

Koeman kreeg op de persconferentie uiteraard vragen over de situatie in Amsterdam. De bondscoach hield zijn mening niet voor zich. “Iedereen in Nederland ziet dat het nergens op lijkt bij Ajax. Moet de bondscoach er dan een soort vergoelijkend laken overheen trekken dat het allemaal wel meevalt?”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Ik denk dat Koeman eigenlijk zegt wat iedereen ziet en dat het in dit geval zó duidelijk is, dat je dat wel kunt benoemen”, aldus de verslaggever van het AD.

De enige reden waarom Wijffels zijn bedenkingen heeft bij de uitspraken van Koeman over Ajax, is het feit dat de bondscoach in zijn oorspronkelijke selectie van Oranje voor de interlands tegen Frankrijk en Griekenland plek had voor drie Ajacieden: Steven Berghuis, Steven Bergwijn én Brian Brobbey. Daarmee was Ajax medehofleverancier. “De vraag is of je daarmee ook individuele spelers… Zeg je daarmee in feite ook: Ajax is zó diep gezonken, het is toch wel een beetje gek dat ik dan in eerste instantie drie spelers van zo’n club erbij nam. Daar kun je wel over twisten vind ik”, zegt Wijffels.

De verslaggever wijst naar PSV en Feyenoord. Jerdy Schouten, die sinds zijn transfer van Bologna naar PSV veel indruk maakt, is er bijvoorbeeld niet bij. “Ajax was medehofleverancier in de oorspronkelijke selectie. Dat is wellicht een beetje gek als PSV en Feyenoord het dan zo goed doen in de Champions League en je ook spelers van die clubs zou kunnen nemen die je er nog niet bij hebt genomen, maar die misschien iets meer kunnen dan ze kunnen omdat het elftal zo lekker draait. Dat is wel een vraag, maar goed. Berghuis is weggevallen, waardoor alleen Bergwijn en Brobbey er nog zijn”, klinkt het. Wijffels denkt dat Brobbey niet van de partij was geweest als Koeman voorin niet zoveel blessuregevallen had gehad. “Het is ook dat we een spits moeten hebben.”