Ronald Koeman spreekt zich uit en schrikt van situatie bij Ajax

Ronald Koeman is geschrokken van de problemen bij Ajax. De bondscoach heeft met Steven Bergwijn en Brian Brobbey twee spelers van Ajax geselecteerd (en Steven Berghuis is geblesseerd afgevallen), maar kan niet ontkennen dat het niveau bij de Amsterdammers dit seizoen heel laag ligt.

Op de persconferentie van maandag wordt Koeman gevraagd naar de situatie bij Ajax. “Gek wat er allemaal gebeurt, hoe het allemaal gaat. Als je kijkt naar wedstrijden, dan schrik je van het niveau. Als AZ, met alle problemen die AZ heeft gehad zoals het verliezen van spelers, zo simpel wint, dan ben je wel heel ver gezakt”, doelt hij op de 1-2 zege van AZ op zondag.

Koeman krijgt van Noa Vahle de vraag of hij de situatie snel ziet veranderen. “Nou, de spelers zullen niet veranderen, lijkt mij”, antwoordt hij. “Over de trainer heb ik geen mening. Ik denk dat de situatie daar heel moeilijk is. Ik sta er te ver van af om er dingen over te zeggen. Dat wil ik ook niet, ik geef mijn mening over wat ik zie.”

Journalist Willem Vissers vraagt later op de persconferentie aan Koeman of hij Maurice Steijn zou aanraden om een defensiever systeem te hanteren. "Het lijkt mij, als er problemen in je elftal zijn, dat je eerst achterin begint om het op orde te krijgen en niet de ruimtes weggeeft, zoals dat nu gebeurt", luidde het antwoord van de bondscoach.