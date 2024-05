Wijffels betwist basisplek De Jong: ‘Dan is de vraag of je hem op moet stellen’

Maarten Wijffels is van mening dat Ronald Koeman niet moet opstellen als hij niet helemaal fit is. De bondscoach liet tijdens zijn persconferentie woensdag weten dat hij verwacht dat de middenvelder de eerste wedstrijd kan halen.

“Als Frenkie de Jong fit raakt, moet hij wel spelen”, begint Wijffels in de AD Voetbalpodcast. “Alleen ik voorzie een beetje dat hij zeventig procent gaat zijn in de eerste wedstrijd. Dan is het de vraag, moet je hem opstellen? Dan kom je bij de optie Joey Veerman erin, maar het is één van die twee.”

Op de rest van het middenveld denkt Wijffels aan Tijjani Reijnders en Georginio Wijnaldum. Teun Koopmeiners laat hij links liggen: “Hij kan ook, maar als je de keuze moet maken tussen Reijnders en Koopmeiners… Ze kunnen wel samen, maar dan moet Reijnders een plek naar achter. Als hij dan ook weg is, heb je niemand die op de winkel past. Maar je hebt Oranje met Koopmeiners gezien en toen had hij het moeilijk.”

Voorin heeft Oranje met een vergelijkbaar probleem als op het middenveld, gezien Memphis Depay het einde van het seizoen miste bij Atlético Madrid met een blessure. “Depay is eigenlijk altijd een vraagteken”, is Wijffels hard. “Iedere keer als je denkt dat het wel weer kan, raakt hij toch weer geblesseerd. De insteek voor het EK is zeven wedstrijden, tot aan de finale. Die gaat hij nooit alle zeven wedstrijden spelen in die korte tijd.”

